الجمهور يشيد بموقف إنساني لعصام السقا مع أحد معجبيه: الله يرحمك يا أحمد

نشر الفنان عصام السقا عددا من الصور مع أحد معجبيه، يدعى «أحمد»، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد وفاته، وطالب الجمهور بالدعاء له.

وأوضح السقا قائلاً: «ربنا يرحمك يا أحمد.. اتقابلت أنا وأحمد 3 مرات.. شوفت فيه شاب مكافح مجتهد احترام وأخلاق.. ما حدش بيختلف عليه في الجدعنة والذوق.. وقلت له بإذن الله هتكون حاجة كبيرة ومشرفة».

تفاصيل موقف إنساني للفنان عصام السقا

وتابع الفنان عصام السقا قائلاً: «كان عنده طموح وثقة وإصرار إنه يكون كده وكان واخد خطوات حلوة في شغله وكان بيكبر، بس ماكنتش أعرف إنك هتمشي كدا.. وإن كل الأحلام والأمنيات هتنتهي.. وجعت قلبي عليك يا أحمد.. ربنا يرحمك ويغفر لك ويصبر أهلك وأصحابك.. أرجو من كل الناس تدعي له بالرحمة والمغفرة.. ويصبر قلوب أهله وحبايبه».

وانهالت بعدها التعليقات على المنشور، والذين أشادوا بإنسانية الفنان عصام السقا وتواضعه في علاقته مع جمهوره ومحبيه، داعين للشاب بالرحمة والمغفرة.

آخر أعمال الفنان عصام السقا

وكان آخر أعمال الفنان عصام السقا مشاركته في الموسم الرمضاني 2024، من خلال مسلسل صدفة والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وهو من بطولة الفنانة ريهام حجاج، خالد الصاوي، رحاب الجمل، سلوى خطاب، فراس سعيد، وآخرين من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف أيمن سلامة.