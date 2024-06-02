تقديم الصف الأول الابتدائي 2024.. الأوراق المطلوبة وسن التقديم

أعلنت مديرية التربية والتعليم، إتاحة تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 بالقليوبية وحددت الأوراق المطلوبة وسن التقديم إذ يمكن التقدم إليكترونيا للصف الأول الابتدائي كل مواليد ما قبل 1 أكتوبر 2018 أما بعد هذا التاريخ لا يحق التقديم للصف الأول الابتدائي.

تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 الأوراق المطلوبة

أوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 متاح حتي نهاية الشهر الجاري وأن الأوراق المطلوبة كالتالي:

- ملف تقديم بداخله الدمغات المطلوبة 10 جنيهات دمغة عادية، و10 جنيهات طابع تعليمي - 1جنيه نقابة المهن - 2 جنيه طابع تنمية موارد.

- عدد 6 صور للطالب.

- عدد 5 ظرف أبيض (جوابات).

- أصل شهاده الميلاد و5 صور منها.

- صورة بطاقة الأب والأم.

- ايصال مياه أو كهرباء.

- ورقة إدخال بيانات على الموقع مع طباعتها.

- عمل بطاقة صحية كاملة الطوابع (شهادة الميلاد)

- ورقة بطاقة صحية موجودة داخل الملف تختم من الإدارة الصحية والوحدة الصحية أن الطالب لا يعاني من أمراض وسليم.

- إيصال بالمصاريف المدرسية.

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي 2024

أوضحت مديرية التعليم في بيان أن تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 متاح لأولياء الأمور التسجيل لأبنائهم في تقديم الصف الأول الابتدائي من خلال الالتزام بالخطوات الأساسية بشأن تقديم الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية والرسمية والرسمية لغات كالتالي:

- تبدأ خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي بزيارة موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

- دخول ولي الأمر بالرقم القومي واتباع خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي، في حالة امتلاكه حسابا على الموقع.

- إنشاء حساب جديد وإدخال البيانات المطلوبة لـ تقديم الصف الأول الابتدائي، وذلك في حالة عدم امتلاك ولي الأمر حسابا على موقع رابط تقديم الصف الأول الابتدائي إلكترونيا للعام الدراسي الجديد 2023-2024

- تسجيل الرقم السري لتسجيل الأبناء في تقديم الصف الأول الابتدائي.

- بعد تسجيل واتباع الخطوات السابقة في تقديم الصف الأول الابتدائي إلكترونيا، يتم متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس الموقع.

- بعد الإعلان عن نتيجة القبول النهائية للطالب، يتوجه ولى الأمر للمدرسة لتقديم الأوراق المطلوبة في تقديم الصف الأول الابتدائي.

أضاف البيان أن تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 وتحهيز الأوراق المطلوبة وسن التقديم متاح اعتبارا من اول يوم من شهر يونيو الجاري حيث تستمر فتره التسجيل حتى 30 من نفس شهر يونيو لعام 2023 من خلال رابط إنشاء حساب للأب أو لولي الأمر والحصول على كلمة المرور من هنا

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي من هنا

رابط التقديم للصف الأول رياض الأطفال من هنا