تطعيم العاملين في محطات المياه بالشرقية ضد الالتهاب الكبدي الوبائي

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قيام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرقية، بالمرور على المركز الرئيسي لفرع منيا القمح ومحطات معالجة الصرف الصحي التابعة لها، وكذلك محطة معالجة شلشلمون لتطعيم العاملين ضد الأمراض والأوبئة، ومتابعة حصول العاملين على الجرعة الثانية من المصل واللقاح ضد الالتهاب الكبدي الوبائي (A&B)، ومراجعة توافر أجهزة ومعدات السلامة والمهمات الوقائية الشخصية لمسؤولي السلامة بالمحطة.

توعية العاملين بسبل الوقاية من الأمراض

وفي سياق آخر، كشفت شركة مياه الشرب أنه تم مراجعه خطط الطوارئ وتنفيذ محاكاة لخطة الانسكابات بمعمل المحطة، وإرشادات استخدام معدات مكافحة تسريب الكلور والسيطرة على التسرب بالمعدات كافة، وفي أقل زمن ممكن، بالإضافة إلى التعاون مع العديد من الجهات لزيادة الوعي الصحي وتوعية العاملين بسبل الوقاية المختلفة للحفاظ على سلامتهم.

التوعية بخطورة الإسراف في المياه أثناء ذبح الأضاحي

فيما قامت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية في الشركة، بتنفيذ حملة توعية للمواطنين بمدينة أبو حماد، للتوعية بخطورة الإسراف في الماء أثناء عمليات ذبح الأضاحي وتنظيفها، والتنبيه بعدم إلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي، ما يؤدي إلى انسدادها وحدوث أعطال بها.