حملة توعية بضرورة ترشيد استخدام المياه في الشرقية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تنظيم الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، حملة توعية واستطلاعات لآراء العملاء وتسجيل الشكاوى والاستفسارات بمدينة مشتول السوق.

التعامل الأمثل مع شبكة الصرف الصحي

وأكد المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أهمية توعية المواطنين بضرورة ترشيد استخدام المياه والتعامل الأمثل مع شبكة الصرف الصحي، والتعريف بآليات التعامل مع الشكاوى والتظلمات من خلال الاتصال بأرقام الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، والذي يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى والتظلمات وكذلك استخدامات وأهمية القطع الموفرة للماء وخطورة استخدام الفلاتر والطلمبات الحبشية.

أهمية ترشيد المياه

وأشار إلى أهمية الوصول لجميع الفئات لتوعيتهم نحو أهمية ترشيد المياه، لافتا إلى أن حملات التوعية تحقق رسالة الشركة للحفاظ على المياه وتحقيق أمن مائي مستدام، والحفاظ على البينية التحتية لشبكات الصرف الصحي.

ترسيخ المفاهيم التوعوية لدى النشء

فيما قامت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ أنشطة تفاعلية ومسابقات ثقافية لترسيخ المفاهيم التوعوية لدى النشء بحضانة العلم والإيمان بمركز الزقازيق؛ إذ تنوعت أنشطة الحملة ما بين لعبة المتحري الصغير ونشاط السلم والثعبان ومسرح العرائس وورش رسم لإيصال معلومات مبسطة وسهلة حول المحافظة على المياه والسلوكيات الصحيحة والخاطئة في تعاملاتنا اليومية مع شبكتي المياه والصرف الصحي وتم عمل مسابقات ثقافية للطلبة الحاضرين وتكريم الأطفال المتميزين.