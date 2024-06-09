حملات مكبرة لرفع الإشغالات والقضاء على المظاهر العشوائية بالمدن الجديدة

شنت الإدارات المختصة بأجهزة مدن دمياط الجديدة والنوبارية الجديدة و15 مايو والعاشر من رمضان و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على خطوط التنظيم والطرق والمحاور والشوارع، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

منع الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة

وشدد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أنه تم تأكيد منع الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، والقضاء على حالات التعديات والإشغالات وظاهرة الباعة الجائلين والعمل على الحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة والتيسير على المواطنين.

إيداع المضبوطات في مخازن الجهاز

وقال الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إنه تم تنفيذ حملة مسائية مكبرة بأحياء المدينة، أسفرت عن مصادرة مجموعة كبيرة من الإشغالات المتنوعة وإيداع المضبوطات مخازن الجهاز، وتحرير محاضر إشغال لأصحاب المحال التجارية للتعدي على خطوط التنظيم والباعة الجائلين، مع استكمال الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن حملات المتابعة والرصد أسفرت عن ضبط 2 مركبة «توك توك»، و3 مركبات «تروسيكل نباشين»، و2 سيارة ربع نقل، وتم التحفظ على المعدات وإيداعها مخازن الجهاز، واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.

التزام المحال بالخط التنظيمي

وقام مسؤولو جهاز مدينة النوبارية الجديدة، بشن حملة على الظواهر العشوائية في الحي الأول بالمدينة، حيث بدأت الحملة بإزالة الإشغالات من منطقة الألف وحدة ومنطقة السجل المدني، والمرور على الحديقة المركزية لمتابعة الإشغالات والتزام المحال بالخط التنظيمي.

كما تم المرور على السوق التجارية بالحي الأول بالمجاورة الأولى، وإزالة التعديات والإشغالات على الخط التنظيمي، بجانب المرور على أعمال النظافة بالحي، والتأكيد على التزام الشركات بإفراغ صناديق القمامة بصفة دورية ونظافة الطرق ومناطق المواقف بصورة مستمرة.

فيما أكد المهندس علي سعد رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أن الإدارات المختصة بالجهاز بالتعاون مع رؤساء الأحياء، قامت بإزالة الإشغالات بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية، كما تم إزالة بعض الإشغالات بمنطقة الـ290 فدانا بمناطق الإسكان الاجتماعي.

الحفاظ على المظهر الحضاري

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم إزالة الإشغالات المتمثلة في أكشاك ومساحات كبيرة تم استغلالها من قبل بعض أصحاب المصانع، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين، مطالبا أصحاب المصانع بالالتزام بالحد المسموح به وعدم استغلال المساحات أمام المصانع لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

وفي السياق نفسه، شن جهاز مدينة 6 أكتوبر حملة لرفع الإشغالات بالمحاور المركزية بالمدينة، لمنع الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة والحفاظ على المظهر الحضاري بها.

وقال المهندس عادل النجار رئيس الجهاز، إن الحملة استهدفت المحاور المركزية ومول سيتي ستار، وأسفرت عن التحفظ على عدد من الإشغالات ولافتات عشوائية، بالإضافة إلى تروسيكل يستخدم في نبش القمامة، كما تم إزالة بعض قواعد اللافتات الإعلانية العشوائية بالجزيرة الوسطى، وإيداع المضبوطات بمخازن الجهاز لحين اتخاذ الإجراءات المنظمة في هذا الشأن.

إزالة 12 حظيرة طيور

وأشار المهندس علاء عبداللاه مصطفى رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أن الحملات اليومية من الإدارات المختصة بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، أسفرت عن إزالة 12 حظيرة طيور بالمجاورة 43 بالحي السادس، والمجاورة 30 بالحي الرابع والحي الخامس، كما تم رفع إشغالات الورش المخالفة بالحي 13، ورفع إشغالات الباعة الجائلين من الطرق الرئيسية.

ووجه المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بإزالة جميع الأكشاك المخالفة والشاغلة للطرق والمحاور الرئيسية ومصادرتها، والتأكيد على عدم عودتها مرة أخرى، وذلك لما تسببه من إشغالات وإعاقة لحركة المرور والمشاة، وأيضاً تشويه المنظر الجمالي والحضاري للمدينة.

وقادت المهندسة ريهام حسن نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، حملة بالتعاون مع إدارة أمن التجمع الخامس ورؤساء الأحياء بالتجمع الخامس، تم خلالها إزالة بعض الأكشاك بمركز المدينة، على أن يتم استكمال الحملات على جميع المحاور الرئيسية والفرعية بالمدينة على مستوى التجمعات بإشراف مباشر من نواب التجمعات لمنع هذه الظاهرة نهائيا من المدينة.