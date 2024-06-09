مايا مرسي: تخصيص مقر لبيع منتجات معرض «المصرية» بالمتحف المصري الكبير قريبا

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، وبحضور عضواته وأعضائه؛ لمناقشة جهود وأنشطة المجلس خلال الفترة الماضية، وخطته المستقبلية.

الخطة المستقبلية للمجلس

وبدأت الدكتورة مايا مرسي الاجتماع بتقديم خالص التهاني الى الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس والرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، لحصوله على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 2024، وإلى السفيرة وفاء نسيم عضوة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس لفوزها في انتخابات عضوية لجنة حقوق الإنسان المُنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عن الفترة 2025 – 2028.

واستعرضت الخطة المستقبلية للمجلس والتي تتضمن انشاء متحف المرأة المصرية تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية مارس 2024، لافتة إلى أن متحف المرأة المصرية سيتم إنشاؤه داخل متحف الحضارة وعلى مساحة 3000 متر.

المشروع القومي لتنمية الأسرة

وأضافت رئيسة المجلس أنه جار العمل على تخصيص مقر لبيع منتجات معرض «المصرية» بالمتحف المصري الكبير، والخاصة بالسيدات اللاتي يتم تدريبهن في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة ومشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن المجلس بصدد إنشاء وحدة لمساندة السيدات عند تسجيل العلامات التجارية الخاصة بهن، بالإضافة إلى توسع المجلس في تكوين مجموعات الادخار والإقراض الرقمي بكافة محافظات الجمهورية وتعزيز الشمول المالي للمرأة.

وأشادت رئيسة المجلس بالدور المحوري الذي يقوم به المرصد الإعلامي بالمجلس برئاسة الدكتورة سوزان القليني، في رصد صورة المرأة بالدراما والبرامج والإعلانات.