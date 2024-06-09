رئيس جهاز الشروق: ضبط مركبة «توك توك» تسللت للمدينة بالمخالفة للقانون

أكد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار التصدي بكل حسم للعشوائية، ومنع دخول مركبات الـ«توك التوك» للمدينة، والحفاظ على الهوية المتميزة للمدينة وجعلها خالية تماماً منه.

جهاز مدينة الشروق يضبط «توك توك»

وأوضح رئيس الجهاز، أنه خلال المرور الدوري لحملات إدارة الأمن تم رصد مركبة «توك توك» على الطريق الشرقي فور دخوله كردون المدينة، وتمكنت الحملة من ضبط المركبة والتحفظ عليها بمقر الجهاز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحبه.

وحذر رئيس الجهاز أصحاب مركبات الـ«توك توك» بعدم سيرها نهائياً داخل كردون المدينة، وأنه سيتم التصدى بكل حسم بمصادرته والتعر ض لغرامات ماليه مضاعفة.

استبدال صناديق القمامة المتهالكة بأخرى جديدة

وفى سياق آخر، وجه المهندس محمد عبدالمقصود باستبدال صناديق القمامة المتهالكة بأخرى جديدة وذلك بالقطاع الشرقى للمدينة، مضيفاً أنه تم استهداف المرحلة الأولى للعمل حول مراكز خدمات الإسكان المختلفة الشريحة الأكثر كثافة بالسكان واستكمالها بباقى الأحياء والمناطق، حرصاً على الواجهه الحضارية للمدينة.