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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الاثنين 10-6-2024

كتب:

مارينا رؤوف
07:05 ص | الإثنين 10 يونيو 2024
الدولار

الدولار

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي اليوم الاثنين 10-6-2024 مع بداية التعاملات اليومية، وفق آخر تحديث في البنوك المصرية المُختلفة، وسجلت العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري 47.52 جنيه للبيع، و47.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 

تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير الذي أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في آخر تحديث بالبنك المركزي المصري 47.52 جنيه للشراء، و 47.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 47.52 جنيه للبيع، و47.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين في بنك مصر 47.54 جنيه للبيع، و47.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

فيما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.54 جنيه للبيع 47.64 جنيه للشراء.

 

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.