تستعد الجامعات الأجنبية في الخارج لاستقبال الطلاب المصريين والعرب من مختلف الدول العربية، ونشرح لكم في السطور التالية تكاليف الدراسة في ألمانيا للمصريين وشروط الحصول على فيزا دراسية في ألمانيا.

شروط الدراسة في ألمانيا للمصريين

حددت الحكومة الألمانية 6 شروط للطلاب المصريين للدراسة في ألمانيا، وهي كالآتي:

- تحديد أحد البرامج المتاح الدراسة فيها، والتي تقدمها إحدى المؤسسات التعليمية الموجودة في ألمانيا.

- تقديم مستند من شهادة الثانوية العامة مصدق من وزارة الخارجية المصرية.

- الشهادات الأكاديمية المتعلقة بأغراض الدراسة في ألمانيا.

- جوار سفر سارٍ وصالح لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

- إثبات إتقان اللغة الألمانية، والإنجليزية.

- إثبات القدرة المالية على تحمل النفقات طوال فترة الإقامة في ألمانيا للدراسة.

تكلفة الدراسة في المانيا

وعن تكلفة الدراسة في ألمانيا، فيمكن للطلاب للمصريين الدراسة في ألمانيا باللغة الإنجليزية، وبرامج الجامعات الخاصة برسوم تتراوح بين 3 إلى 10 آلاف يورو سنوياً، وقد ترتفع التكلفة إلى 20 ألف يورو في السنة الواحدة، بالإضافة إلى أن رسوم الجامعات الخاصة الألمانية تبدأ من 1400 يورو، وتصل حتى 32 ألف يورو للعام الدراسي الواحد، وذلك طبقاً لآخر تحديث في عام 2023.

شروط الحصول على فيزا الدراسة في ألمانيا

وجاءت شروط الحصول على فيزا الدراسة في ألمانيا كالتالي :

- الحصول على طلب التأشيرة الوطنية الألمانية.

- جواز السفر صالح للسفر لمدة 6 أشهر.

- 3 صور شخصية.

- شهادة القبول الجامعي.

- إثبات التحدث باللغة الألمانية.

- الحساب البنكي المغلق.

- التأمين الصحي للطلاب.

- حجز السكن الطلابي.

- سيرة ذاتية للطالب.

- رسالة تحفيزية من الطالب.

شروط قبول الدراسة في ألمانيا

- إتمام دراسة الثانوية العامة.

- شهادة إثبات دراسة اللغة الألمانية المرحلة المتوسطة 1 «700 ساعة»، أو المرحلة العليا «1200 ساعة».

- في بعض الحالات يجب تقديم دليل على النجاح في امتحان القبول الجامعي.

- في حالة عدم الإلمام باللغة الألمانية، يجب على الطالب الالتحاق بأحد معاهد أو مراكز تعليم اللغة الألمانية في ألمانيا.

جدير بالذكر أنه يمكن لراغبي الالتحاق بالدراسة في ألمانيا الاطلاع على كل التفاصيل الخاصة بالدراسة في ألمانيا من هنا.