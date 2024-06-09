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نجل الفنان عبدالله محمود: فيلم «واحد كابتشينو» سبب تعب والدي خلال مرضه

كتب:

عمرو هلال
05:21 م | الأحد 09 يونيو 2024
الفنان أحمد عبدالله محمود

الفنان أحمد عبدالله محمود

حكى الفنان أحمد عبدالله محمود نجل الفنان الراحل عبدالله محمود، عن حبه وتعلقه واشتياقه لوالده، قائلًا: «رحيل والدي كان كسرة كبيرة وأصبح لم يعد لدي ظهر في الحياة.. كان أخويا وأبويا وفجأة كل حاجة اختلفت».

تفاصيل من حياة الفنان الراحل عبدالله محمود

وأوضح «عبدالله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات»، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي»، أن فيلم «واحد كابتشينو» كان السبب في تعب والده خلال مرضه، مشددًا على أن والده كان مضغوطا جدًا في هذا الفيلم، لأنه كان من إنتاجه ومركز بسبب الورق، مضيفًا: «كان عطشان وكان عايز يعمل حاجة كويسة وفي نفس الوقت المرض جاء في نصف الفيلم والموضوع كان متعب.. كان بياخد الكيماوي وعلاج السرطان وبيرجع يصور».

 

وأشار إلى أن الفنان عادل إمام كان يحكي له عن والده الراحل عبدالله محمود وأنه كان يشعر بأنه شقيقه الأصغر وشخص قريب منه، موضحًا أن الفنان أحمد ذكي كان يتعامل مع والدي كأنه الأخ الأصغر وظهر ذلك في الكثير من المواقف.

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