أحمد السقا يتعاقد على فيلم «خبطة العمر» مع سينرجي

تعاقد النجم أحمد السقا على بطولة فيلم جديد بعنوان «خبطة العمر»، من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر بدء تصويره الشهر المقبل، بعد الاستقرار على اختيار باقي فريق العمل والتعاقد معهم.

مشاركة أحمد السقا في السينما

ويُعرض للنجم أحمد السقا في السينمات، فيلم «السرب» والذي استطاع أن يتصدر الإيرادات خلال الفترة الحالية، حيث حقق 41 مليون جنيه خلال شهر تقريباً من طرحه بالسينمات، وما زال مرشحاً لتحقيق الإيرادات، حيث يستكمل المنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائي.

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم «داعش» الإرهابي في ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا في ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر في ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

مشاركة أحمد السقا في فيلم عصابة الماكس

ويشارك النجم أحمد السقا كضيف شرف في فيلم «عصابة الماكس» الذي يعرض في عيد الأضحى المقبل، حيث يظهر السقا مع أحمد فهمي في السينما للمرة الثانية بعد أن ظهر معه كضيف شرف في فيلم «سمير وشهير وبهير» عام 2010.