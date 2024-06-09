رئيس البعثة الطبية للحج: استقرار الحالة الصحية للحجاج المصريين ولا حالات خطيرة

قال الدكتور عمرو رشيد، رئيس البعثة الطبية المصاحبة للحجاج المصريين، إنَّ هناك تعليمات من السلطات السعودية بضرورة تنظيم وتقنين الحج هذا العام، مشيراً إلى أنَّه جاري التعامل بآليات تكنولوجية من خلال بطاقات «نسك» والبطاقات الذكية التي لابد يرتديها الحجاج في موسم هذا العام.

«رشيد»: متخصصون يفحصون الحجاج المصريين بدءاً من وصولهم مطار القاهرة

وأضاف «رشيد»، خلال مداخلة هاتفية من الأراضي المقدسة، ببرنامج «اليوم»، تقديم شيرين عفت، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّه يتم فحص الحجاج المصريين بدءاً من استقبالهم بمطار القاهرة من أخصائيين الطب الوقائي وعمل توعية لهم وبوصولهم مكة والمدينة يستقبلهم أطباء آخرين ويتم تنظيم ندوات توعوية وثقافية لهم.

ندوات توعوية للحجاج للتعامل مع الحر وقت الذروة والزحام

وأوضح أن من أبرز التعليمات تعريفهم بكيفية التعامل في درجات الحرارة المرتفعة خاصة في أوقات الزحام والذروة، بجانب التعليمات الوقائية التي تقلل تعرضهم لإصابات خطرة، مؤكداً على الحالة الصحية المطمئنة للحجاج المصريين وعدم وجود حالات خطيرة والحالات القليلة التي تم نقلها للمستشفيات مستقرة وأغلبها خرج باستثناء عدد قليل للغاية، متمنياً لهم أداء المناسك في أتم صحة وعافية.