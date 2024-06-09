يبدأ يوم 18.. «المالية» تعلن تبكير صرف مرتبات يوليو للعاملين بالدولة

أكدت وزارة المالية، استمرار صرف مرتبات شهر يونيه الحالي للعاملين بالدولة حتى الخميس المقبل، بعد تبكير مواعيدها لتبدأ اليوم الأحد بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام 2023/ 2024، وعيد الأضحى المبارك.

صرف مرتبات شهر يونيه

قال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، في بيان، إنه تم تبكير مواعيد مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمر ليبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة عن يوليو يوم 18 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 10، 11 يوليو، وصرف مرتبات أغسطس المقبل بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 11، 12 أغسطس، وصرف مرتبات سبتمبر بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 سبتمبر المقبل، موضحًا أنه سيتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.

عد التزاحم على ماكينات الصراف الآلي

أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.