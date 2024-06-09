مصطفى عمار: العالم لا يحرك ساكنا رغم كل مجازر الاحتلال الإسرائيلي بغزة

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، لا صوت يعلو فوق صوت ما يحدث في قطاع غزة والأراضي المحتلة، بعد الجريمة البشعة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، من أجل تحرير أربعة محتجزين، وتسببت في استشهاد 274 مواطنا فلسطينيا و689 مصابًا.

العالم لا يسمع لا يرى لا يتكلم

أوضح «عمار»، خلال تقديم برنامجه «بين السطور»، المُذاع عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، أن العالم لا يسمع لا يرى لا يتكلم، على كل المجازر بحق المدنيين الفلسطنيين في قطاع غزة، متابعًا: «يتحدثون عن حقوق الإنسان ويتناسوا حقوقنا في الحياة».

ولفت إلى أن المجتمع الدولي عليه التحرك لوقف آلة الحرب الإسرائيلية التي تحصد يوميا مئات الأرواح التي لا ذنب لها، مؤكدًا أن منذ بداية العدوان في أكتوبر الماضي، تم استشهاد 37 ألف مواطن فلسطيني، ولم يتحرك للعالم ساكن.

وأكد أن العالم يترك ما يحدث في غزة، ويتحدثون عن حقوق الإنسان وحرية الرأي، وممارسات الديمقراطية في الشرق الأوسط، مضيفًا: «لا ذنب للشعب الفلسطيني الذي يقتل إلا أنهم يعيشون في تلك البقعة من العالم».