أدريس إلبا: أداء الشخصيات الشريرة يكون علاج أحيانا

قال الفنان البريطاني إدريس إلبا إنّ أداء الشخصيات الشريرة في الأعمال الفنية «علاج نفسي»، موضحا: «عيش شخصيات غير مقبولة اجتماعيًا على الإطلاق يبدو وكأنّه علاج».

وأضاف إدريس إلبا لصحيفة «وول ستريت جورنال» عن أدوار الشر، «هؤلاء الأشخاص يقولون أشياء لا نفكر فيها إلا في أعماقنا الحالكة، إنّهم يقولون أشياء فظيعة ويصرخون بأشياء فظيعة ويصبحون غير مقبولين اجتماعياً على الإطلاق، كممثل، تكون هذه في بعض الأحيان هدية، وأحيانًا قليلًا من العلاج».

وأضاف إلبا أنّ جزءًا من فعالية الصفات الشريرة للشخصيات أن تكون مكتوبة بشكل جيد، متبعا: «عندما ترى رجلاً سيئًا مثيرًا للاهتمام حقًا، فستفكر في الممثل، ولكن في الحقيقة يجب أن تفكر في الكاتب».

شخصيات شريرة قدمها أدريس إلبا في مسيرته الفنية

وعلى مدار مسيرته الفنية قدّم إدريس إلبا العديد من الشخصيات الشريرة في أفلام منها «Beasts of No Nation»، و«Hobbs & Shaw» بالإضافة إلى «The Harder They Fall» في عام 2021.

وعن كيفية اختيار إدواره، أوضح: «أعتقد أنّني واحدا من هؤلاء الممثلين الذين يعتقدون أنّ التمثيل هو تمثيل، ليس لديّ صيغة محددة لما أختاره، ولكن أسأل نفسي إذا كنت أتوافق مع الشخصية، هل الكتابة جيدة؟ هل هو شيء قمت به من قبل؟ هل يمكنني أن أختفي في هذا الدور؟».