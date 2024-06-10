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حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء في القاهرة الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
11:10 ص | الإثنين 10 يونيو 2024
المهندس عبدالرؤوف الغيطي خلال جولة ميدانية

المهندس عبدالرؤوف الغيطي خلال جولة ميدانية

أعلن عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة تنفيذ حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء في مناطق متفرقة بالمدينة، شملت الامتداد الشرقي والتجمع الثالث والتجمع الخامس.

وشملت الحملة إزالة أعمدة مخالفة، ومبان زائدة، وزيادات في غرف السطح، وذلك في قطاعات متفرقة من التجمعات الثلاثة.

كما تم تنفيذ قرارات غلق وتشميع لأنشطة مخالفة تم تغيير استخدامها من سكني إلى إداري أو تجاري دون ترخيص.

وأكّد رئيس الجهاز على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشدداً على استمرار الحملات لإزالة أي مخالفات جديدة.

وتأتي هذه الحملات ضمن حرص جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة على تطبيق القانون، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، ومنع أي تعديات على الأراضي أو المخططات المعتمدة.

وناشد الغيطي المواطنين الالتزام بالقانون، والحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء في أي أعمال بناء، وذلك تجنباً للغرامات والعقوبات.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.