حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء في القاهرة الجديدة

أعلن عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة تنفيذ حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء في مناطق متفرقة بالمدينة، شملت الامتداد الشرقي والتجمع الثالث والتجمع الخامس.

وشملت الحملة إزالة أعمدة مخالفة، ومبان زائدة، وزيادات في غرف السطح، وذلك في قطاعات متفرقة من التجمعات الثلاثة.

كما تم تنفيذ قرارات غلق وتشميع لأنشطة مخالفة تم تغيير استخدامها من سكني إلى إداري أو تجاري دون ترخيص.

وأكّد رئيس الجهاز على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشدداً على استمرار الحملات لإزالة أي مخالفات جديدة.

وتأتي هذه الحملات ضمن حرص جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة على تطبيق القانون، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، ومنع أي تعديات على الأراضي أو المخططات المعتمدة.

وناشد الغيطي المواطنين الالتزام بالقانون، والحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء في أي أعمال بناء، وذلك تجنباً للغرامات والعقوبات.