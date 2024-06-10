كليات تقبل من دبلوم زراعة 2024 نظام الخمس سنوات.. اعرف التفاصيل

تستعد الجامعات الحكومية والخاصة لأعمال تنسيق طلاب الثانوية العامة 2024، وما يعادلها من شهادات، ليوضح موقع تنسيق القبوب بالجامعات والمعاهد العليا، أنه تم تخصيص العديد من الأماكن لطلاب الشهادات الفنية وتخصيص كليات تقبل من دبلوم زراعة 2024 نظام الخمس سنوات.

كليات تقبل من دبلوم زراعة 2024 نظام الخمس سنوات

وذكر موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، أن الكليات التي تقبل من دبلوم زراعة 2024 نظام الخمس سنوات تتمثل فيما يلي:

- كلية الزراعة جامعة عين شمس.

- كلية الزراعة جامعة الإسماعيلية.

- كلية الزراعة جامعة المنوفية.

- كلية الزراعة المنصورة.

- كلية التربية جامعة المنوفية.

- كلية التكنولوجيا والتنمية (الشعبة الزراعية) بجامعة الزقازيق.

- برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان.

الأسبقية للمجموع الأعلى عند الترشيح

وأوضح موقع التنسيق للقبول بالجامعات، أن قبول طلاب دبلوم زراعة 2024 نظام الخمس سنوات بالمعاهد العالية الخاصة للتعاون والإرشاد الزراعي والمعاهد العالية للسياحة والفنادق من الحاصلين على الثانوية الزراعية نظام 5 سنوات سيكون في حدود الأعداد المقررة والأسبقية للمجموع الأعلى عند الترشيح وحسب رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.