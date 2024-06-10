شروط وتكاليف الدراسة في الخارج.. طرق التقسيط والأوراق المطلوبة

ستُعلن الجامعات الأجنبية في مختلف دول العالم، خلال الفترة المقبلة عن قبولها للطلاب الوافدين للالتحاق ببعض الرامج الدراسية لديها، مُعلنة عن تكاليف وشروط الدراسة بها، وفيما يلي نقدم شروط وتكاليف الدراسة في الخارج بالتقسيط والأوراق المطلوبة، تزامنًا مع إنطلاق ماراثون الثانوية العامة.

الدراسة في الخارج بالتقسيط

تتيح العديد من الجامعات للطلاب إمكانية دفع قيمة الدراسة على أقساط تختلف حسب النظام المعمول به في الجامعة والدولة نفسها، ففي الولايات المتحدة يُمكن تقسيط قيمة المصروفات الدراسية التي تصل لـ25 ألف دولار على مدار العام، وفق الأنظمة المتاحة، مع العلم أن لكل نظام فائدة مختلفة، ويُشترط أن يكون الطالب متفوق دراسيًا، كما تتيح كندا وألمانيا وإيطاليا للطلاب القادمين من الخارج دفع قيمة الأقساط الخاصة بالدراسة، والتي تختلف حسب نوع التخصص الذي يدرسه الطالب، وذلك وفقًا للمراكز الثقافية التابعة لسفارات هذه الدول.

تكاليف الدراسة في الخارج بالتقسيط

وتختلف تكاليف الدراسة في الخارج بالتقسيط من جامعة إلى أخرى ومن تخصص لآخر على حسب كل جامعة، وجاءت كالتالي:

- متوسط تكلفة الدراسة في الولايات المتحدة بالتقسيط 25 ألف دولار.

- متوسط تكلفة الدراسة في كندا يتراوح من 11 إلى 15 ألف دولار كندي.

- متوسط تكلفة الدراسة في إيطاليا يتراوح مابين 850 و1000 يورو في السنة.

- متوسط تكلفة الدراسة في روسيا ما بين 122 ألفا و500 روبل و 880 ألف روبل في السنة.

شروط الدراسة في الخارج بالتقسيط

- أن يكون الطالب حاصل على المرحلة الثانوية موثقة من الجهات المختصة.

- تجهيز جواز السفر والحصول على تأشيرة من الدولة التي بها الجامعة.

- التأكد من أن شروط الدراسة تتلائم مع الطالب، مثل السن، اللغة، خبرات محددة.

الدراسة في الخارج باقل تكلفة

وتتجه بعض الدول إلى تقديم المنح الدراسية للطلاب المتفوقين، فمن الأنظمة العالمية المعمول بها عالميًا، هي إعفاء الطلاب المتفوقين دراسيا أو رياضيا جزئيًا أو كليًا من تكاليف الدراسة بالخارج.