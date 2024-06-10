87 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة في الجيزة اليوم

ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة اليوم وحتى 20 يوليو المقبل 2024 في مدارس محافظة الجيزة، بالتنسيق الكامل بين المحافظة ومديرية أمن الجيزة لتأمين كل مقرات لجان الامتحانات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي تجاوزات قد تحدث.

التعاون مع الجهات المعنية وتلقي الشكاوى وسرعة حلها

ويؤدي امتحانات الثانوية العامة بلجان محافظة الجيزة 87 ألفًا و264 طالبًا وطالبة داخل 192 لجنة على مستوى المحافظة، الأمر الذي تطلب معه تضافر جهود الجهاز التنفيذي، وبالتعاون مع الجهات المعنية لخروج العملية الامتحانية بالشكل اللائق .

وأكّد أحمد راشد محافظ الجيزة في تصريحات صحفية، أهمية التنسيق الكامل بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم لتلقي أي شكاوي أو معوقات وسرعة حلها، من خلال العرض على الجهات المختصة، مشيرًا إلى متابعته الشخصية وعلى مدار اليوم لسير وانتظام الامتحانات في جميع اللجان.

غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان

وأشار أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى أنَّه تمّ تفعيل بروتوكولات التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديريات «الأمن والصحة والتموين والكهرباء»، والوحدات المحلية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء ماراثون الثانوية العامة 2024.

وكشف «سلومة» أنَّه تمّ توفير 48 استراحة وتزويدها بكل وسائل الراحة للمراقبين، لافتًا إلى أنَّه تمّ التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات، إضافة إلى تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان وربطها بغرفة العمليات الرئيسة بالديوان العام وربطها بغرفة عمليات المحافظة والوزارة لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل أي طارئ قد يحدث.