أسعار مراوح اليد القابلة للشحن.. خطوة لمواجهة الحرارة أثناء الامتحانات

انطلقت اليوم الاثنين، امتحانات الثانوية العامة 2024، في ظل تعرض البلاد لموجات حرارة متتالية تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وهو ما يؤثر على الطلاب بشكل سلبي، ولذا يفكر العديد منهم في طرق للتغلب على مشكلة الحرارة عن طريق شراء المراوح الصغيرة المحمولة باليد والقابلة للشحن، ونقدم لكم أسعارها عبر السطور التالية:

أسعار مراوح اليد

وأتت أسعار مراوح اليد الصغيرة القابلة للشحن على أسواق البيع الإلكترونية، متباينة وفقا لحجم المروحة وقوتها ومكان شرائها، وأسعارها كالتالي:

- مروحة يد عنكبوتية مع إضاءة صغيرة محمولة قابلة للشحن: تأتي بسعر 310 جنيهات.

- تأتي مروحة مكتب شخصية صغيرة محمولة باليد وقابلة لإعادة الشحن بمنفذ USB من أرتي انتربرايز (لون عشوائي) عدد المنافذ: 4، 100 واط، يصل سعرها إلى 400 جنيه.

- مروحة يد صغيرة، بعدد 3 منافذ، لو أبيض، 100 واط: تأتي بسعر 390 جنيها.

- مروحة يد صغيرة USB rechargeable تعمل بقوة 800mAh سعرها 480 جنيها.

- مروحة يد صغيرة على شكل قطة Mini Fan (Pink) تأتي بسعر 372 جنيها.

- مروحة صغيرة محمولة باليد USB قابلة للشحن، تأتي بسعر 729 جنيها.

أماكن بيع مراوح اليد

تُباع مراوح اليد على مواقع التسوق الإلكتروني بالأسعار المبينة أعلاه، ويمكنك شراؤها من أسواق البيع المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، والحارات، كما يمكن شراؤها من خلال بائعي الخردة.