«الإسكان» تعلن طرح 984 وحدة سكنية بمشروع «Valley towers» بحدائق أكتوبر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عبر موقعها الإلكتروني، عن طرح 984 وحدة سكنية في المرحلة الأولى لمشروع «Valley Towers» بمدينة حدائق أكتوبر، وهي كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، بمساحات تتراوح بين 95 و100 متر مربع، وفقًا لسعر المتر المربع المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية.

أوضحت الوزارة أن كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالطرح الجديد ستكون متاحة ابتداءً من الأحد الأخير من الشهر الجاري، والموافق 30 يونيو 2024، على موقع الخدمات: (اضغط هنا).

الوحدات المطروحة بالقرب من المتحف المصري

وأشارت «الإسكان» إلى أن الوحدات السكنية المطروحة بمشروع «valley towers» في موقع متميز بمدينة حدائق أكتوبر، على طريق الواحات وبالقرب من المتحف المصري، وتطل مباشرة على الأهرامات، موضحة أن ذلك الطرح يأتي في إطار جهود الدولة ممثلة في وزارة الإسكان وجهاتها المختلفة، لتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها؛ لتلبية رغبات شرائح المجتمع المتنوعة في الحصول على الوحدات السكنية المناسبة، وبالتزامن مع احتفالات مصر بأعياد 30 يونيو.

كيفية الحصول على الوحدة السكنية

كان الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات- المشرف على مكتب وزير الإسكان، أعلن أنه سيتم سداد جدية حجز بمبلغ 150 ألف جنيه، إضافة لمبلغ 1000 جنيه مصاريف دراسة دفعة واحدة لا تتجزأ، ويتم استكمال سداد 20 % إضافة إلى (1% مصاريف إدارية+ 0,5% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ انتهاء إجراءات القرعة العلنية اليدوية.

وأعلن «عباس» في وقت سابق، أنه سيتم سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد وديعة الصيانة طبقا لكراسة الشروط، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة (70%) على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات، محملة بالفائدة على رصيد المدين، تُعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى (2 % طبقًا لتعليمات وزارة المالية+ 0,5 % مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام، وفى حالة رغبة العميل سداد كامل الثمن، أو سداد جزء مقدم من باقي ثمن الوحدة (سداد معجل) بما يتجاوز نسبة 30 % المطلوبة والمحدد توقيتاتها، يتم إعادة حساب الجدولة على الرصيد المدين، وفقًا للقواعد والنظم المالية والمحاسبية، مع الالتزام بنسبة الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح.

طرح وحدات سكنية جديدة بمدينة حدائق أكتوبر

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح وحدات سكنية لأول مرة بمشروع « فالي تاورز» بمدينة حدائق أكتوبر، ضمن مشروعات الإسكان المتميز، بواقع 984 شقة كاملة التشطيب، بمقدم 150 ألف جنيه، وجميع الوحدات السكنية المتاحة للحجز أمام المواطنين جاهزة للتسليم وكاملة التشطيب.