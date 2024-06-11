«لو معاك دولارات».. اعرف أعلى 3 حسابات توفير بعائد شهري في البنوك

تقدم البنوك المصرية أنواعًا مختلفة من الحسابات، سواء التوفير أو الجاري، وتتنافس في تقديم عوائد مرتفعة ودوريات صرف متنوعة، وتكون الحسابات بالعملة المحلية أو الأجنبية، ومن بينها حساب توفير بالدولار.

ونرصد في السطور التالية أعلى 3 حسابات توفير بالدولار في القطاع المصرفي، حسب جدول أسعار العائد في المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

حساب التوفير بالدولار في البنك العقاري المصري العربي

يوفر البنك العقاري المصري العربي حساب توفير بالدولار بعائد يصل إلى 3.83% سنويًا حسب الشريحة، ويصرف العائد شهريًا والحد الأدنى لفتح الحساب بما يعادل 5 آلاف جنيه

حساب التوفير بالدولار في بنك مصر

يتيح بنك مصر فتح حساب التوفير بالدولار بحد أدنى 100 دولار، ويصل العائد إلى 2.82% سنويًا، حسب شريحة المبلغ، والعائد يصرف شهريًا.

حساب التوفير بالدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

حساب التوفير في بنك قطر الوطني الأهلي QNB، بعملة الدولار، يصل العائد إلى 4.3% سنويًا حسب شريحة المبلغ ويصرف شهريًا، والحد الأدنى لفتح الحساب 500 دولار.