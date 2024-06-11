رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير الإسكان يعلن طرح وحدات سكنية جاهزة للاستلام الفوري بحدائق أكتوبر

كتب:

أيمن حمزة
09:57 ص | الثلاثاء 11 يونيو 2024
برنامج مسكن

برنامج مسكن

أعلن عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح وحدات سكنية للأفراد، بـ984 وحدة سكنية جاهزة للاستلام الفوري بمشروع «valley towers» بمدينة حدائق أكتوبر.

إتاحة كراسات الشروط على موقع برنامج مسكن يوم 30 يونيو

وأوضح الجزار أنَّ مساحات الوحدات تتراوح بين 95م2 إلى 100م2، مضيفاً أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع ومساحة كل وحدة، والأسعار وأسلوب السداد، وكراسات الشروط، ستكون متاحة على موقع برنامج مسكن، محور الوحدات على الرابط www.reserve.newcities.gov.eg  اعتباراً من يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية في موعد لاحق.

اقرأ المزيد:

«الإسكان» تعلن انتهاء إجراء القرعة العلنية اليدوية لوحدات 4 مدن جديدة

«الإسكان»: بدء إجراء القرعة العلنية على وحدات المدن الجديدة 15 مايو

الحجز بنظام القرعة العلنية.. «الإسكان» تطرح 600 وحدة كاملة التشطيب خلال أيام

جهاز العبور الجديدة يستعد لإجراء القرعة العلنية لأعضاء جمعية الطلائع

أسماء الأطباء الفائزين في القرعة العلنية للبعثة الطبية للحج بكفر الشيخ

جهاز «المنصورة الجديدة» يجري القرعة العلنية للحجز التكميلي لوحدات جنة

إجراء القرعة العلنية لشقق مشروع سكن مصر بالمنصورة الجديدة

تفاصيل القرعة العلنية التكميلية لوحدات «جنة وسكن مصر» بالمنصورة

«الإسكان» تجري القرعة العلنية لقطع أراضٍ بمنطقة الرابية بعد توفيق أوضاعها

اليوم.. إجراء القرعة العلنية لتسكين الباعة الجائلين بالسوق المطور في كفر الشيخ

«الإسكان» تعلن طرح 984 وحدة سكنية بمشروع «Valley towers» بحدائق أكتوبر

«الإسكان»: توصيل المرافق لـ28 وحدة سكنية و600 فدان في «قنا الجديدة»

«الإسكان»: جار تنفيذ 700 وحدة سكنية بـ«سكن لكل المصريين» في قنا الجديدة

تنفيذ أعمال صيانة ونظافة لـ79 ألفا و128 وحدة سكنية في حدائق أكتوبر

بشرى للمصريين بالخارج بشأن شقق «بيت الوطن».. إتاحة حجز أكثر من وحدة سكنية

فتح باب الحجز لـ 75 وحدة سكنية في مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر 
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.