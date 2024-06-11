وزير الإسكان يعلن طرح وحدات سكنية جاهزة للاستلام الفوري بحدائق أكتوبر

أعلن عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح وحدات سكنية للأفراد، بـ984 وحدة سكنية جاهزة للاستلام الفوري بمشروع «valley towers» بمدينة حدائق أكتوبر.

إتاحة كراسات الشروط على موقع برنامج مسكن يوم 30 يونيو

وأوضح الجزار أنَّ مساحات الوحدات تتراوح بين 95م2 إلى 100م2، مضيفاً أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع ومساحة كل وحدة، والأسعار وأسلوب السداد، وكراسات الشروط، ستكون متاحة على موقع برنامج مسكن، محور الوحدات على الرابط www.reserve.newcities.gov.eg اعتباراً من يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية في موعد لاحق.