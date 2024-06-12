طه دسوقي ينضم إلى أبطال فيلم «رزق الهبل» مع منى زكي

تواصل الشركة المنتجة لفيلم «رزق الهبل» من بطولة منى زكي، إتمام التعاقدات مع جميع أبطال العمل، ليبدأ التصوير، خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لعرضه في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي.

طه دسوقي ينضم إلى أبطال العمل

وقالت شاهيناز العقاد، منتجة العمل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الفنان طه دسوقي، أنضم إلى أبطال العمل، خلال الساعات القليلة الماضية.

نجاح منى زكي الأخير في السينما

كانت الفنانة منى زكي، حققت نجاح مؤخرا في السينما، بمشاركتها في بطولة فيلم «رحلة 404»، التي كانت تدور أحداثه حول قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، وتتورط غادة في مشكلة طارئة، فتلجأ إلى أشخاص من ماضٍ ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، وتتوالى الأحداث.

وشارك في بطولة العمل، عددٌ كبيرٌ من الفنانين، من بينهم محمد ممدوح، ومحمد فراج، وشيرين رضا، وخالد الصاوي، وحسن العدل، وعارفة عبدالرسول، ونورا شعيشع، ومحمد علاء، وسماء إبراهيم، وجيهان الشماشرجي، ورنا رئيس.