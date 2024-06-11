أسعار الذهب الآن في محال الصاغة.. آخر تحديث لسعر جرام عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 الآن في سوق الصاغة 3115 جنيها، في آخر تحديثات الشعبة العامة للذهب اليوم، وترصد «الوطن» أسعار الذهب الآن بمحال الصاغة المصرية، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24

يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في محال الصاغة 3560 جنيهًا للشراء و3537 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

يسجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محال الصاغة 2670 جنيهًا للشراء، 2653 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة الآن 2077 جنيهًا للشراء، و2063 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 22 في محال الصاغة الآن 3263 جنيهًا للشراء، و3242 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي بمحال الصاغة إلى 24 ألفًا و920 جنيها.