رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أسعار الذهب الآن في محال الصاغة.. آخر تحديث لسعر جرام عيار 21

كتب:

وليد عبد السلام
04:57 م | الثلاثاء 11 يونيو 2024
مشغولات ذهبية

مشغولات ذهبية

سجل جرام الذهب عيار 21 الآن في سوق الصاغة 3115 جنيها، في آخر تحديثات الشعبة العامة للذهب اليوم، وترصد «الوطن» أسعار الذهب الآن بمحال الصاغة المصرية، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24 

يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في محال الصاغة 3560 جنيهًا للشراء و3537 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

يسجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محال الصاغة 2670 جنيهًا للشراء، 2653 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة الآن 2077 جنيهًا للشراء، و2063 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 22 في محال الصاغة الآن 3263 جنيهًا للشراء، و3242 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي بمحال الصاغة إلى 24 ألفًا و920 جنيها.

اقرأ المزيد:

سعر الذهب الآن في مصر خلال التعاملات المسائية.. «اعرف عيار 21 بكام»

تراجع سعر الذهب اليوم السبت 1-6-2024 في مصر.. «اعرف عيار 21 بكام»

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 19-5-2024.. انخفاض سعر الجنيه 40 جنيه

«جولد بيليون»: هبوط سعر الدولار يحد من صعود الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر.. «اعرف بقى بكام»
بقلم وليد عبد السلام