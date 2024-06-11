مصاريف أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر والأوراق المطلوبة للتقديم

تستعد أكاديمية أخبار اليوم لاستقبال الطلاب للالتحاق بها في العام الدراسي الجديد 2024 - 2025، عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2024، وفي هذا الصدد نستعرض لكم في التقرير التالي مصاريف الأكاديمية والشروط والأوراق اللازمة للالتحاق بها.

مصاريف أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر

تختلف المصاريف في كل التخصصات في أكاديمية أخبار اليوم على حسب التخصص المطلوب، علما بأن هذه المصروفات حتي آخر تحديث في 2023 وهي كالتالي :

- مصاريف هندسة الإنتاج وتكنولوجيا الطباعة 21 ألفا و53 جنيها.

- مصاريف هندسة الحاسبات والنظم 21 ألفا و53 جنيها.

- مصاريف هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية 21 ألفا و53 جنيها.

- مصاريف الهندسة الصناعية 21 ألفا و53 جنيها.

- مصاريف هندسة الميكاترونيا 21 ألفا و53 جنيها

- مصاريف تكنولوجيا الصحافة 14 ألفا و882 جينها.

- مصاريف علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات 14 ألفًا و406 جنيهات.

- مصاريف الإدارة باللغة الإنجليزية 13 ألفا و68 جنيها.

- مصايف الإدارة باللغة العربية 11 ألفا و320 جنيها.

الأوراق المطلوبة للتقديم بأكاديمية أخبار اليوم

وجاءت الأوراق المطلوبة للتقديم بأكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبركالتالي:

- أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- صور من أصل المؤهل الدراسي.

- شهادة الميلاد الأصلية.

- صور من شهادة الميلاد.

- 6 صور شخصية للطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- نموذج 2 - 6 جند للذكور.

تنسيق أكاديمية أخبار اليوم بـ6 اكتوبر

وعن تنسيق أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر، فجاءت وفقًا لآخر تنسيق في 2023 كالتالي، علمًا بأن وزراة التعليم العالي ستحدد تنسيقًا في 2024 عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة للعام الجاري، وجاء آخر تنسيق للأكاديمية كالتالي:

تنسيق شعبة علمي

شعبة علوم حاسب علوم 299 درجة.

شعبة هندسية 6 أكتوبر 257 درجة.

شعبة علوم حاسب رياضة 249 درجة.

علوم إدارية عربى وإنجليزي 226 درجة.

تنسيق شعبة ادبي

علوم إدارية عربي وإنجليزي هو 222 درجة.