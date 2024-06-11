جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط 7 محاولات تهرب جمركي.. مخدرات وأدوية

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الإدارة العامة لجمارك مطار القاهرة من ضبط 7 محاولات تهرب جمركي، لركاب قادمين من الخارج.

مبنى جمارك الركاب

وكانت المحاولات السبعة في الإدارات الثلاثة بمبنى جمارك الركاب رقم 2، تحت إشراف صبحي ربيع مدير الإدارة الأولى، ومصطفى الجندي مدير الإدارة الثانية، وأحمد الحكش مديري الإدارة الثالثة، بالتعاون مع نوابهم جمال السيد وأحمد عمر وهاني أبو طالب ومحمود عبد النبي.

محتوي المضبوطات

وشملت المضبوطات كمية من الأقراص المخدرة، والأدوية البشرية، والمستلزمات الطبية، والسجائر والشيش الإلكترونية والتنكات، وعدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.