أسرار تقطيع لحم الأضحية في العيد.. «مش هتحتاج تروح للجزار»

تقطيع لحم الأضحية يعتبر من أهم مهام عيد الأضحى، فهو ليس مجرد مهمة عادية، بل فن يتطلب مهارة ودقة وصبرًا، فمن خلال تقطيع اللحم بطريقة صحيحة، يمكننا الحصول على قطع متناسقة وسهلة الطهي، ما يُحسّن من مذاق الطعام ونكهته، ولتسهيل هذه المهمة وإنجازها بشكل احترافي، إليك بعض أسرار تقطيع لحم الأضحية.

أسرار تقطيع اللحم

وتوضح قناة «CBC سفرة» أسرار تقطيع اللحم في عيد الأضحى، والتي يتوقف عليها مدى سرعة تسوية اللحم، إذ يتطلب الأمر الاستعانة بالأدوات الآتية:

- سكين طهي: تعمل على إزالة اللحم المفروم.

- ساطور: لها شفرة عريضة تناسب لحم الضأن.

- سكين القطع: يحتوي على شفرة حادة ويقطع اللحم بسهولة.

- أكياس بلاستيكية: استخدم أكياسًا بلاستيكية لحفظ أجزاء اللحم المقطعة.

نصائح تقطيع اللحم

- يفضل عدم الإسراع في تقطيع اللحم فور الذبح، واحرص على تركه يهدأ ويبرد لبعض الوقت حتى تتخلص من لزوجة الدم الساخن، مما يسهل عملية التقطيع ويحافظ على جودة اللحم.

- عند تقطيع اللحم يفضل استخدام سكينًا حادًا وكبيرًا لضمان تقطيع اللحم بدقة وسهولة، وتجنب استخدام السكين البارد أو غير الحاد، فهو يفسد نسيج اللحم ويغير طعمه ويطيل مدة استوائه.

- يوصي العديد من الشيفات، بتقطيع اللحم إلى شرائح بالعرض بحيث يكون اتجاه نسيج اللحم للخارج، إذ تساعد هذه الطريقة على سرعة التسوية وتسهيل عملية المضغ.

- لا تتجاهل الدهون البيضاء الموجودة في اللحم واحتفظ بها، إذ تساعد هذه الدهون على إبقاء اللحم طريًا خلال الشواء ومنع جفافه.

- يفضل اسخدام سطح خشن لتقطيع اللحم، إذ تساعد الأسطح الخشنة على تثبيت اللحم ومنعه من الانزلاق، مما يضمن السلامة أثناء التقطيع.

أنواع اللحم في الأضحية

- لحم الرقبة: غير مناسب للشوي، لكن ممتاز للسلق أو الفرم والكفتة.

- الأضلاع: تستخدم لصنع الريش، ويمكن سلقها أو شويها.

- لحم الكتف: مثالي لكباب الحلة، قليل الدهون، يناسب أطباق الخضار المصرية، قابل للتقطيع أو الفرم.

- لحم الساق (الموزة): لحم طري غني بالعروق والغضاريف، يستغرق وقتًا طويلًا للطهي، يمكن سلقه أو شويه، لكن يفضل سلقه ثم شويه لضمان نضجه، كما أنّه قابل للفرم.

- الساق (الكوارع): غضاريف الساق مع بقايا اللحم على الأطراف.

- العكاوي: لحم نهاية الظهر مع العظم (العكاوي).

- لحم الصدر (الإنتركوت): مناسب لأطباق الاستيك والبوفتيك لكن بقطع أرق، ويناسب الشوي والتحمير.

- لحم الفخذ: يمكن طبخه كاملًا مشويًا في الفرن، أما وش الفخذ مناسب للبوفتيك، وظهر الفخذ مناسب للسلق أو الفرم والشاورما.

- عرق الفليتو: من أطرى اللحوم، مناسب لأطباق عرق اللحم والبيكاتا، والطهي في الفرن أو على النار لسرعة نضجه.

- لحم البطن: قليل الدهون، رقيق، سهل الطهي، ينضج بسرعة، يناسب جميع أنواع الأطباق.

طريقة تقطيع اللحمة الباردة

- نترك اللحم يرتاح في درجة حرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة قبل التقطيع.

- نستخدم سكينًا حادًا ذا شفرة طويلة رفيعة مرنة مخصصة للحم.

- نبحث عن خطوط العضلات في اللحم، وتقطيعها عكس اتجاهها للحصول على شرائح طرية.

- نبدأ بتقطيع اللحم إلى شرائح سميكة، ثم تقطيعها إلى شرائح رفيعة حسب الرغبة.

- نرتب شرائح اللحم الباردة على طبق التقديم، وتزين بالخضروات والأعشاب.

طريقة تقطيع شاورما اللحم

- يقطع اللحم إلى شرائح رفيعة ضد اتجاه العروق.

- يتبل اللحم بتتبيلة الشاورما المفضلة لديك.

- ترص شرائح اللحم على سيخ الشواء بشكل متراص.

- يشوى اللحم على نار متوسطة حتى ينضج تمامًا.

- يقطع اللحم إلى قطع صغيرة، ويقدم مع الخبز والصوصات المفضلة لديك.

تقطيع اللحم البقري

- نحدد الغرض من استخدام اللحم لاختيار القطعة المناسبة (شواء، سلق، فرم، الخ).

- نقوم بإزالة أي دهون زائدة من اللحم قبل التقطيع.

- نقطع اللحم إلى مكعبات أو شرائح حسب الحاجة.