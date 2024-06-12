2064 شقة لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن «سكن لكل المصريين» بالسويس الجديدة

تفقدت المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، ومسئولو الجهاز، الأعمال الجاري تنفيذها بجميع قطاعات المدينة لا سيما القطاع السكني الذي يضم 86 عمارة بنحو 2064 وحدة سكنية مساحة الوحدة 90 م2 بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المشروعات القومية بالمدن الجديدة.

وتابعت سير العمل بشبكات البنية التحتية للمرحلة العاجلة بمساحة 300 فدان خاصة قطاع المياه والصرف، وكذا نسب التنفيذ بمحطة معالجة الصرف الصحي للمرحلة العاجلة «محطة كومبكت» بطاقة 1000م3/ يوم، وكذلك خزان تكديس المياه ضمن أعمال البنية التحتية سعة 1000م 3.

تنفيذ 2064 وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

وتفقدت قطاع الطرق والأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة الخدمية، التي تضم السوق التجارية ومدرسة التعليم الأساسي، والحضانة، وكذا سير العمل بشبكة إنارة الطرق، وخط المياه الناقل قطر 800 مم المغذي للقرى السياحية جنوب سوميد، وجميع القرى التي يتم تغذيتها بالمياه على طول الخط.

وتابعت رئيس جهاز السويس الجديدة، رافع مياه الشرب قطر 800 مم المنوط به رفع المياه الواردة من محطة تحلية مياه البحر طاقة ١٠٠ ألف م3 / يوم، للاطلاع على أعمال صيانة الطلمبات بعنبر التشغيل ومبنى الديزل والكهرباء، موجهةً بالمتابعة الدورية لأعمال التشغيل والصيانة بالرافع ولا سيما مصادر التيار الكهربائي لتشغيل الطلمبات الجديدة ضمن أعمال إعادة تأهيل الرافع.

تكثيف الأعمال طبقًا للبرامج الزمنية

وشددت مخلوف، على ضرورة تكثيف الأعمال الجاري تنفيذها طبقًا للبرامج الزمنية المتفق عليها، والالتزام بكافة إجراءات السلامة المهنية.