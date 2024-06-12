محافظ القليوبية: حصر أراضي الدولة غير المستغلة لإقامة مشروعات خدمية

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ضرورة حصر جميع أراضي الدولة غير المستغلة بمدن وقرى المحافظة لاستغلالها في إقامة مشروعات ذات نفع عام لخلق فرص عمل جديدة للشباب حديثي التخرج وجذب المستثمرين الجدد.

مشروعات خدمية واستثمارية

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع عدد من مسؤولي البنك الأهلي لمناقشة استغلال عدد من قطع الأراضي المملوكة للمحافظة، لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية بهدف استغلال أصول الدولة بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع العام على الدولة والمواطنين بعدد من مدن المحافظة من بينها مدينة بنها وحي شرق شبرا الخيمة وشبين القناطر.

استغلال أصول الدولة المصرية

وتهدف هذه الخطط إلى استغلال أصول الدولة المصرية بشكل أمثل وتشمل المشروعات المقترحة في إنشاء مراكز تجارية، وغيرها من المشروعات التي تُساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد «الهجان» خلال الاجتماع، أهمية هذه المشروعات في تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، مشددًا على ضرورة تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير الدولية، مع مراعاة احتياجات المواطنين وتوفير بيئة عمل مناسبة.