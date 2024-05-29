محافظ القليوبية: الانتهاء من مشروعات حياة كريمة في شبين القناطر قريبا

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن مبادرة حياة كريمة بشبين القناطر تسعى لإحداث تنمية حقيقية للمواطن، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية لشبكات المرافق، كما أنها تقتحم مشكلات مزمنة نعانيها منذ سنوات طويلة، موضحا أن العديد من المشروعات أوشكت على الانتهاء وبلغت نسب تنفيذ عالية، مؤكدا على الالتزام بالجداول الزمنية حتى تدخل تلك المشروعات حيز الخدمة في مواعيدها المقررة، لتوفير الحياة الكريمة.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ للمشروع القومي والمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري بقرى مركز شبين القناطر لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، إذ شملت الجولة زيارة كل من نقطة إطفاء طحانوب ومستشفى شبين القناطر المركزي والوحدة الصحية بالقلزم ونقطة إطفاء طحوريا وموقف سيارات طحوريا والوحدة الصحية بكفر الصهبي وأعمال رصف طريقي الأحراز وكفر حمزة.

أعمال تطوير نقطة إطفاء طحانوب

وبدأ المحافظ الجولة بمتابعة أعمال تطوير نقطة إطفاء طحانوب، إذ وصلت نسبة التنفيذ إلى 53%، ويتم تنفيذ المشروع من قبل جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويهدف إلى تحسين خدمات الإطفاء في المنطقة وتوفير بيئة عمل آمنة لرجال الإطفاء.

واطلع الهجان خلال الزيارة على مراحل التطوير المختلفة التي تم تنفيذها في النقطة، واستمع إلى شرح من المسؤولين عن المشروع حول الأعمال المتبقية وجدولها الزمني، مؤكدا أهمية مشروع تطوير نقطة إطفاء طحانوب في تحسين خدمات الإطفاء في المنطقة وتوفير بيئة عمل آمنة لرجال الإطفاء.

مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وتابع محافظ القليوبية، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مجال الصحة بمدينة شبين القناطر؛ للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع ولتذليل كافة المعوقات حيث تفقد المحافظ اليوم أعمال إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي ضمن مبادرة حياة كريمة، وتأتي الجولة ضمن جولات المحافظ المُكثفة لمتابعة إنجازات مشروعات المبادرة الرئاسية، للانتهاء منها في أوقاتها المُقررة لإدخالها الخدمة للتيسير على المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم.

وتقع المستشفى على مساحة 16 ألف متر مربع، والمبنى الرئيسي مُقام على مساحة 4500 متر مربع، وستصل تكلفة الأعمال الإنشائية إلى 2.4 مليار جنيه، ويقوم على التنفيذ والإشراف الجهاز المركزي للتعمير.

وأوضح المحافظ أنه جار العمل على قدم وساق للانتهاء من إنشاء المستشفى خلال هذا العام، مشيرا إلى أن المستشفى مكون من أربع مبان مختلفة، المبنى الرئيسي للمستشفى بالإضافة إلى مبنى لتجميع البلازما ومدرسة للتمريض ومبنى للغازات الطبية ووصلت إجمالي نسبة التنفيذ إلى 60%.

وأضاف أنه تم الانتهاء من توريد جميع مكونات المستشفى ومكونات الشيلر والمحولات، وجار العمل لتأسيس منظومة التكييف المركزي والحريق، بالإضافة إلى التشطيبات الداخلية وأعمال المحارة والسباكة في الطوابق التي تم الانتهاء من صبها، إذ جرى تكثيف العمل خلال الفترة الماضية وتشهد المستشفى تطورا ملحوظا في الإنشاءات.

كما تفقد المحافظ خلال جولته أعمال إنشاء موقف سيارات قرية طحوريا والذي يخضع أيضًا لأعمال تطوير وتجهيز شاملة تهدف إلى تحسين خدمة المواطنين، موجها بسرعة توريد مكونات الموقف ومن بينها التندات الحديدية ورصف باكيات الموقف وإنشاء بلدورات لتنظيم عملية دخول وخروج السيارات، موجها بتكثيف العمالة للانتهاء من الموقف بالكامل خلال 15 يوم من تاريخه، مشيرا أنه سيتابع ما استجد من أعمال بالموقف خلال جولة ميدانية أخرى سيتم تنظيمها خلال أيام.

وأكد المحافظ أهمية تحسين خدمات المواقف، وذلك لتوفير بيئة مريحة وآمنة للمواطنين مشيرا أننا نعمل على تطوير جميع المواقف بالمحافظة بشكل تدريجي لضمان حصول المواطنين على خدمات أفضل.

كما تفقد المحافظ نقطة إطفاء طحوريا والتي تقع على مساحة 350 متر وتم الانتهاء منها بنسبة 90%، إذ يتم الآن أعمال بلاط السيراميك والدهانات واستكمال الموقع العام، إذ وجّه المحافظ بضرورة الانتهاء من الوحدة بالكامل خلال 15 يوما لتسليمها لمديرية أمن القليوبية لتشغيلها.

وأكد أن تطوير نقاط الإطفاء هو أمر ضروري لضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، ونعمل على تطوير جميع نقاط الإطفاء بالمحافظة بشكل تدريجي لضمان سرعة الاستجابة لبلاغات الحريق والحد من أضرارها.

كما تفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية بالقلزم والمكونة من 3 طوابق وتقع على مساحة 1500 متر ووصلت نسبة تنفيذها إلى 70% وسيتم الانتهاء منها خلال شهرين حيث شدد المحافظ على ضرورة دفع الأعمال وتكثيف العمالة والانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد، وإلا سيتم سحب الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية مشيرا أنه سيقوم بجولات مكثفة لمتابعة المشروعات المتأخر تسليمها والتنسيق مع الشركات المنفذة لتذليل أي معوقات.

وخلال الجولة، التقى محافظ القليوبية، بعددٍ من المواطنين واستمع لمطالبهم وشكواهم، موجها مسؤولي الجهات ذات الصلة بدراسة هذه المطالب، وتقديم الحلول الإيجابية لتلك المشكلات.