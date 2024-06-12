دير العذراء الجنادلة تعلن برنامج الاحتفال بعيد «العذراء حالة الحديد»

تبدأ الأديرة والكنائس القبطية الأرثوذكسية، غدا الخميس 13 يونيو، الاحتفال بعيد العذراء حالة الحديد، وحيث تقيم الاحتفالات والنهضات الروحية وإقبال الكثير من الأقباط للمشاركة.

احتفالات الدير بعيد العذراء حالة الحديد

وبالتزامن مع بداية الاحتفال بعيد العذراء حالة الحديد أعلن دير العذراء بالجنادلة عن تنظيم محاضرات لدراسة الكتاب المقدس وقائلا «سوف ندرس كالمعتاد في خلال هذه الفترة المقدسة رسائل معلمنا يوحنا الحبيب وسفر نشيد الإنشاد كل يوم الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة 11 صباحا وذلك من ضمن البرنامج الروحي المتبع بالدير خلال فتره الاحتفالات».

وأوضح الدير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه لا يوجد مبيت بالدير خلال أيام الاحتفال والذي يبدأ من غدا الخميس 13 يونيو ويستمر حتى الجمعة 28 يونيو.

فيما قال الأنبا أندراوس، مطران أبو تيج وصدفا والغانيم ورئيس دير العذراء الجنادلة، في بيان له بأنه يوجد بالدير جميع إمكانيات الإقامة اليومية وكذلك القداسات والمعمودية ، وستكون أتوبيسات الكنيسة في خدمة جميع الزوا الراغبون في اخذ بركة السيدة العذراء.

قصة عيد العذراء حالة الحديد

وتحتفل الكنيسة بهذا العيد حيث قامت السيدة العذراء بحل قيود الحديد للقديس متياس الرسول والذي كان مقيد من قبل الوالي، بحسب الاعتقاد المسيحي، وكذلك عندما حاول الوالي في هذا الوقت تعذيب المسيحيين لم آلات حيث تحول الحديد إلى سائل، ليؤمن بعد ذلك الوالي بالمسيحية.