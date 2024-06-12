بداية العمل للموظفين بعد إجازة عيد الأضحى.. يومين زيادة

ستكون بداية العمل للموظفين بعد إجازة عيد الأضحى، من المفاجآت السارة التي تنتظرهم، بعد هذه المناسبة المباركة، حيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باعتبار إجازة عيد الأضحى من السبت 15 يونيو إلى الخميس 20 يونيو، يجعل أكثر من 5 ملايين موظف حكومي بالجهاز الإداري للدولة الهيئات الاقتصادية ووحدات الإدارة المحلية، سعداء، لأن إجازتهم ستكون ممتدة ليومين آخرين هما الجمعة والسبت، 21 و22 يونيو باعتبارهما يومي عطلة أسبوعية رسمية لأغلب الموظفين العاملين بالحكومة.

بداية العمل للموظفين بعد إجازة عيد الأضحى.. الأحد

وقالت مصادر حكومية، إن بداية العمل للموظفين بعد إجازة عيد الأضحى، سوف تكون من يوم الأحد 23 يونيو 2024، حيث سوف ينتظم أكثر من 5 ملايين موظف بالجهاز الإداري والقطاع الحكومي للدولة.

العطلات والإجازات الرسمية بأجر كامل

وأشارت المصادر إلى أنه وفقا للمادة 46 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، والتي نصت على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد منح العاملين بالدولة إجازة عيد الأضحى 6 أيام من السبت الى الخميس 20 يونيو الجاري لتكون بداية العمل للموظفين بعد إجازة عيد الأضحى، من يوم الأحد الأسبوع التالي بعد العيد.