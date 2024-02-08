موظفو القطاع الخاص يطالبون بالمساواة مع العاملين بالحكومة

وجَّه عدد من موظفى القطاع الخاص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على قرارات الحماية الاجتماعية التى أصدرها لرعاية المواطنين.

«إبراهيم»: «قرارات الرئيس هتخفف عننا كتير»

وقال إبراهيم سعد، مواطن سكندرى يعمل بإحدى الشركات الخاصة، إنه يتقدم بكل الشكر والعرفان للرئيس على هذه الخطوة المتمثلة فى زيادة المرتبات والمعاشات، قائلاً: «كنا ننتظرها فى ظل ارتفاع الأسعار فى الفترات الأخيرة وطبعاً حتخفف كتير».

وأشار «سعد»، لـ«الوطن»، إلى ضرورة تطبيق ذات الزيادة على القطاع الخاص، إذ إنه يضم النسبة الأكبر من المواطنين، موضحاً أهمية وجود آلية مع رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الخاصة لرفع أجور العاملين والموظفين. منوهاً بأن هذه الزيادات تحتاج من الدولة زيادة الرقابة والحفاظ على ثبات الأسعار، وأضاف: «أعتقد دى أمنية كل المصرين والحمد لله شعرنا بأن الرئيس حاسس بينا ونتمنى كل الخير لكل مصر وربنا يعدى ما يحدث حولنا على خير».

«إيمان»: نتمنى الحفاظ على ثبات الأسعار لحماية أصحاب المشروعات الصغيرة

كما وجهت إيمان نصر، ربة أسرة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى بعد رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات، مشيرة إلى أن الأسر المصرية كانت تنتظر هذه الزيادة فى ظل ارتفاع الأسعار عالمياً وتأثيرها على حياة المصريين. وأضافت لـ«الوطن» أنها تتمنى الحفاظ على ثبات الأسعار لحماية أصحاب المشروعات الصغيرة، إذ إنهم يعملون مع أنفسهم دون زيادة فى رواتبهم.

وأكدت أنها تدرك أن الدولة تفعل أقصى ما يمكن فعله تجاه المواطن المصرى البسيط، مشيرة إلى أن المصريين انتخبوا الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة لإيمانهم بقدرته على حماية الوطن وانحيازه للمواطن.

وأوضح محمد شفيق، محامٍ، أن القرارات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تخفيف أعباء الحياة عن المواطنين فى ظل ما يشهده العالم كله، وليس مصر فقط، من أزمات اقتصادية وسياسية أثلجت قلوب المصريين جميعاً، وأضاف: «فترة صعبة جداً على المواطنين بسبب الأزمات الاقتصادية التى تشهدها الدول، ولكن ما يفعله الرئيس السيسى من إجراءات يهون علينا ويعطى لنا الأمل بأن القادم أفضل، وله منا كل الشكر على ما يفعله من أجل الوطن والمواطن».

وأشار إلى أن قرار رفع حد الإعفاء الضريبى لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، يساعد على الحماية الاجتماعية للمواطن البسيط، وأيضاً الارتقاء بمستوى معيشة المواطن، ويخفف من الأعباء المالية عليه.