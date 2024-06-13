أرخص 3 أماكن للخروج في إجازة عيد الأضحى بالقاهرة.. «فسحة اقتصادية»

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الأمر الذي يتيح لملايين المواطنين قضاء أكبر وقت ممكن مع أسرهم، ويقبل كثيرون على اغتنام إجازة العيد في التنزه بالحدائق والأماكن الترفيهية المختلفة، لذا نستعرض في التقرير التالي، أرخص الأماكن التي يمكن زيارتها في القاهرة بتكلفة قليلة لا تتجاوز الـ50 جنيهًا.

توجد العديد من الأماكن التي يمكن للأسر الذهاب إليها في إجازة عيد الأضحى وأشهرها الحدائق للاستمتاع بالهواء النقي والمساحات الخضراء، ويمكن استعراض أبرزها وأسعار تذاكر دخولها بحسب صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:

حديقة الحرية

حديقة الحرية من أفضل الأماكن التي يمكن الذهاب إليها وتقع في منطقة الدقي بالقاهرة، وسعر تذكرتها يتراوح من 5 إلى 10 جنيهات، ويمكن الذهاب إليها عبر المترو فهي قريبة من محطة الأوبرا، وتحتوي على مجموعة كبيرة من التماثيل للشخصيات المؤثرة في مصر والعالم فضلا عن المساحات الخضراء الشاسعة.

حديقة الأسماك

حديقة الأسماك من الأماكن التي يمكن الذهاب إليها للاستمتاع بقضاء إجازة عيد الأضحى داخلها رفقة الأسرة أو الأصدقاء، ويبلغ سعر تذكرتها 5 جنيهات، وتتضمن متحفا يعرض الكائنات البحرية المختلفة، إلى جانب وجود ممرات تم تصميمها بأشكال بحرية مختلفة، كما تحتوي على منطقة ألعاب مخصصة للأطفال.

حديقة الأزهر

تعد حديقة الأزهر من أكبر الأماكن المفتوحة في القاهرة، ويبلغ سعر تذكرة الدخول للكبار 40 جنيهًا و30 جنيهًا لكل طفل، وتفتح أبوابها للدخول من الساعة 9 صباحًا حتى 10 مساءً، وتعد من أفضل الأماكن الموجودة في مدينة نصر للاستمتاع بالمساحات الخضراء وقضاء وقت ممتع مع الأهل.