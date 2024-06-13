الدول العربية تعلن إجازة عيد الأضحى.. مصر الأطول بـ9 أيام ولبنان الأقصر بـ«يومين»

يتحرى الأفراد عدد أيام الإجازة في الدول العربية وموعد عيد الأضحى 2024/1445 في مختلف الدول العربية، وسيحظى المصريون بأطول فترة بواقع 9 أيام تبدأ من الجمعة 14 يونيو حتى السبت 22 يونيو.

الأردن والعراق ثاني أطول الدول العربية إجازة

أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، بلاغاً رسميَّاً حدَّد بموجبه عطلة عيد الأضحى المبارك، اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق للسَّادس عشر من حزيران 2024م وحتَّى مساء يوم الخميس الموافق للعشرين منه.



ونصَّ البلاغ على أن تُعطِّل جميع الوزارات، والدَّوائر… pic.twitter.com/kFtXltByN0 — Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) June 2, 2024

تأتي الأردن في المرتبة الثانية بعد مصر، إذ منحت إجازة لموظفيها بمناسبة عيد الأضحى 8 أيام، تبدأ في 15 يونيو وتنتهي في 22 يونيو، ونفس الأمر في العراق ستكون الإجازة فيها 8 أيام، تبدأ السبت 15 يونيو وتنتهي السبت 22 يونيو، ونفس الأمر في ليبيا.

أما ثالث أكبر إجازة ستكون في سوريا، تبدأ من يوم 16 يونيو وتنتهي في 20 يونيو، وفي قطر تستمر الإجازة 5 أيام تبدأ في 15 يونيو وتنتهي في 19 يونيو، وكذلك المغرب التي ستكون فيها الإجازة من يوم 15 يونيو حتى 19 يونيو الجاري.

أغلب إجازة عيد الأضحى في الدول العربية ستكون 4 أيام

إجازة عيد الأضحى في الحكومة الاتحادية من السبت 15 يونيو إلى الثلاثاء 18 يونيو 2024 pic.twitter.com/Cp4OU9Mnrq — FAHR (@FAHR_UAE) June 8, 2024

وهناك عدة دول ستكون الإجازة فيها 4 أيام، منها عمان ستكون الإجازة 4 أيام تبدأ من 15 يونيو وتنتهي في 18 يونيو، وكذلك الكويت 4 أيام تبدأ في 15 يونيو وتنتهي في 18 يونيو، وتونس 4 أيام تبدأ في 16 يونيو وتنتهي 19 يونيو، والبحرين ستكون الإجازة من السبت 15 يونيو حتى الثلاثاء 18 من نفس الشهر، ونفس الأمر في الإمارات ستكون الإجازة من السبت 15 يونيو حتى الثلاثاء 18 يونيو، والسعودية الإجازة 4 أيام تبدأ من السبت 15 يونيو حتى 18 من الشهر الجاري.

أقصر مدة إجازة في الدول العربية

وفي الجزائر ستكون الإجازة 3 أيام وهي من الأحد حتى الثلاثاء 18 يونيو، أما لبنان فهي الأقصر في أيام الإجازة حيث تكون مدة الإجازة يومين فقط وهي من الأحد 16 يونيو والاثنين 17 يونيو.