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نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول عيد الأضحى

كتب:

محمد أيمن سالم
01:04 م | الخميس 13 يونيو 2024
نقيب الأشراف

نقيب الأشراف

هنأ السيد الشريف، نقيب الأشراف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، والشعوب العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى، مؤكدا أن عيد الأضحى مناسبة كريمة ستظل رمزًا للتضحية والفداء وطاعة الله عز وجل، داعيا إلى ضرورة إحياء قيم التسامح والأخوة وتجديد أواصر الحب، واستلهام معاني الوحدة والمحبة والسلام، ونبذ أسباب الفرقة والشقاق، وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن أمتنا واستقرارها.

 

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