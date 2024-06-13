سلمى أبو ضيف بعد ساعات من عقد قرانها: «اتجوزت الرجل اللي حلمت بيه»

احتفلت الفنانة سلمى أبو ضيف، في الساعات الماضية، بعقد قرانها على رجل الأعمال إدريس عبدالعزيز، في حفل ساحر، سيطرت عليه أجواء البهجة والبساطة، وحضره عدد كبير من الفنانين، بينهم هند صبري، ونيللي كريم، وليلى حمد زاهر.

أول تعليق من سلمى أبو ضيف

وكتبت سلمى أبو ضيف عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: «الحمد لله تزوجت من الرجل الذي تمنيه وحلمت به.. أمس كان أهم يوم في حياتي كلها احتفلت مع نصفي الآخر وروحي إدريس وسط حبايبنا».

وتابعت: «مش قادرة أصدق مقدار الحب اللي تلقيناه من جميع الأشخاص اللي سافروا حول العالم أو وضعوا قلوبهم في الاحتفال.. شكرا جزيلا لكم يا رفاق على هذا الحب النقي.. مبارك عليكم جميعا».

آخر أعمال سلمى أبو ضيف

واحتفلت الفنانة سلمى أبو ضيف منتصف الشهر الماضي بخطبتها على رجل الأعمال إدريس عبد العزيز، وكان آخر أعمالها مشاركتها فى مسلسل بين السطور، مع الفنانة صبا مبارك، والذي جرى عرضه على شاشة قناة ON.