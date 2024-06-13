«عيد الصعود» يتصدر العدد الجديد من مجلة الكرازة

تصدرت الأيقونة القبطية المعبرة عن صعود السيد المسيح من على جبل الزيتون وحوله السيدة العذراء والتلاميذ، وهم يشخصون إليه وذلك لحلول عيد الصعود، والذي تحتفل به الكنيسة اليوم الخميس، غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة، المنبر الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي يحمل رقم 23_ 24 بتاريخ 6 بؤونة 1740 وفقا للتقويم القبطي.

مجلة الكرازة

وجاءت افتتاحية العدد الجديد من المجلة بقلم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعنوان «أعظم كيان» والذي يتناول الأسرة والتي تعد أعظم كيان والاتحاد الفكري والروحي الذي يكون فيه أفراد تلك الأسرة وكيفية الحفاظ على الأسرة من الضعفات.

واستعرضت الصفحات التالية نشاط البابا بداية باحتفالية عيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر وتكريم الشركة المتحدة لقداسته وعدد من الاستقبالات التي قام بها منهم الوفد الرهباني الروسي ووزاريا فلسطينياً ومسؤول دائرة العقيدة بالفاتيكان ووفد من الراهبات بإرتيريا.

فيما عرضت صفحات العدد الجديد من الكرازة، أخبار الإيبارشيات في الداخل والخارج واحتفالات الكنائس الأرثوذكسية بعيد دخول المسيح أرض مصر، بالإضافة لعدد من المقالات «تأملات في القيامة» بقلم الأنبا متاؤس، «ظهورات أثبتت أهمية الإيمان» بقلم الأنبا تكلا، «وأجلسنا معه في السماويات» (أف 6:2) بقلم الأنبا يوسف، هذا بالإضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.