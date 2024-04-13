حكم عليه بالسجن 15 عامًا.. أمريكي متهم بالتجسس لصالح كوبا

أعلنت محكمة أمريكية في ميامي، الحكم على السفير الأمريكي السابق فيكتور مانويل روشا، بالسجن لمدة 15 عامًا، وذلك بعد أن اعترف بالتهمة الموجهة إليه، وهي التجسس لعدة سنوات لحساب كوبا، التي تعد واحدة من أشد أعداء الولايات المتحدة.

وحكم على الدبلوماسي السابق «روشا» الذي عمل سفيرا للولايات المتحدة في بوليفيا سابقا، بالسجن لمدة 15 عاما، بالإضافة إلى غرامة نقدية قدرها 500 ألف دولار، بسبب ارتكابه للتجسس لصالح كوبا، فيما ذكر ممثلوا الادعاء إن «فيكتور» البالغ من العمر 73 عاما، نقل معلومات سرية إلى الحكومة الكوبية لأكثر من 40 عاما، وفقا لما ذكرته شبكة «سي بي سي».

من هو السفير الأمريكي السابق المتهم بالتجسس لصالح كوبا؟

تعد قضية التجسس من بين أبرز القضايا على الإطلاق بين الولايات المتحدة وكوبا، خاصة أن أمريكا تفرض حصاراً على كوبا منذ العام 1962، وتدرجها على قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وخلال الجلسة الأخيرة اعترف «روشا» بتسريب معلومات سرية عن الولايات المتحدة، نظرا لصلاحياته المتعددة كسفير أمريكي سابق، قائلا: «أشعر بالذنب الشديد»، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

- ولد «روشا» في كولومبيا، وحصل على الجنسية الأميركية، وبدأ يعمل لحساب جهاز الاستخبارات الرئيسي في حكومة كوبا الشيوعية اعتباراً من العام 1981 بحسب ما كشفه التحقيق.

- تلقى تعليمه في جامعة ييل وجامعة هارفارد.

- تولى «روشا» منصب سفير للولايات المتحدة في بوليفيا بين عامي 1999 و2022.

- كما تولى عدة مناصب دبلوماسية في الأرجنتين وهندوراس والمكسيك وجمهورية الدومينيكان.

- شغل «روشا» مناصب حكومية أخرى، بما في ذلك دوره في مجلس الأمن القومي.

- بعد انتهاء «روشا» من خدمته الدبلوماسية، عمل كمستشار للقيادة الجنوبية للجيش الأمريكي، التي تشرف على كل أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بما في ذلك كوبا الشيوعية.