بخطوات سهلة.. كيف تحصل على تمويل شخصي نقدي بضمان الشهادة البنكية؟

تقدم البنوك العديد من الخدمات لتسهيل الحصول على الخدمات المصرفية للمواطنين بسرعة وفعالية. ومن أبرز هذه الخدمات، توفير تمويل شخصي نقدي بضمان شهادة الادخار «الأهلي بلس»، وذلك وفقًا لما تم الإعلان عنه على المنصة الرسمية الإلكترونية الصادرة عن البنك الأهلي المصري.

خطوات سهلة وبسيطة خطوات الحصول على تمويل نقدي

وشرح البنك الأهلي في خطوات سهلة وبسيطة خطوات الحصول على تمويل من البنك الأهلي المصري بضمان شهادة الاستثمار الأهلي بلس من خلال الدخول على رابط البنك الأهلي من هنا.

تستعرض «الوطن» تفاصيل وخطوات تقديم البيانات على رابط البنك الأهلي الإلكتروني للحصول على تمويل نقدي شخصي كما يلي:

1. ادخل الرقم القومي/رقم جواز السفر، البريد الإلكتروني المسجل لدى البنك، ورقم الهاتف المحمول، ثم اضغط على «تنفيذ».

2. سيصلك رمز التحقق (OTP) على البريد الإلكتروني المسجل لدى البنك.

3. اكتب الرمز في خانة «ادخل رمز التحقق»، ثم اضغط على «تنفيذ».

4. حدد الشهادة/الشهادات المطلوب الحصول على تمويل شخصي نقدي بضمانها.

5. ادخل مبلغ التمويل الشخصي النقدي المطلوب، محددًا بعملة الدولار الأمريكي لكل شهادة.

6. اختر دورية سداد الأقساط (شهرية/ربع سنوية)، ثم مدة سداد التمويل الشخصي النقدي بالشهور (حد أدنى 3 شهور وحد أقصى 36 شهرًا أو انتهاء مدة الشهادة أيهما أقرب).

شروط وأحكام الحصول على تمويل شخصي

- قم بالموافقة على إجراء الاستعلام الائتماني.

- قم بالاطلاع والموافقة على الشروط والأحكام، ثم اضغط على "تنفيذ".

- قم بمراجعة بيانات الطلب والاطلاع على سعر العائد المدين والعمولات والرسوم مع مراعاة تحميل المستندات المطلوبة، ثم اضغط على «تأكيد».

- يرجي التوجه إلى فروع مصرفنا بالخارج أو مكاتب التمثيل الخاصة بمصرفنا بالخارج أو الشركات التابعة بالخارج للتوقيع أمامهم.

- قم بإرسال أصل المستندات بعد استيفاء توقيعكم المعتمد لدى البنك على كل صفحة من المستندات واعتماد المستندات من جانب القنوات المذكورة عاليه على العنوان التالي: البنك الأهلي المصري – فرع القاهرة الجديدة – 80 شارع التسعين - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة.

- يمكن تقديم طلب قرض واحد لكل عشرة شهادات وحال وجود أكثر من عشرة شهادات يتم تقديم طلب جديد بمستندات جديدة.