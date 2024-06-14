رئيس جامعة المنصورة: وجودنا في تصنيف التايمز البريطاني جاء بعد جهد كبير

علق الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، على وجود الجامعة في تصنيف التايمز البريطاني للتنمية المستدامة، إضافة إلى 45 جامعة مصرية أخرى، إذ حصلت على المرتبة الأولى في تصنيف التايمز البريطاني في التأثير (Times Higher Education Impact) لعام 2024، و ذلك طبقا لتقرير التصنيف الذى تم الإعلان عنه.

جامعة المنصورة تقدمت 100 نقطة في تصنيف التايمز البريطاني عن العام الماضي

وقال خاطر، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز» إن الجامعة تقدمت 100 نقطة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، معتمدة على كيفية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ضوء خطة الدولة المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتنمية المستدامة، «عملنا في محاور مختلفة، من خلال خطة استراتيجية وضعتها جامعة المنصورة في المجالات كافة، مما أدى إلى ظهور الجامعة في تصنيف عالمي على غرار التايمز البريطاني».

أسلوب التعليم الذي تنتهجه جامعة المنصورة

وأشار الدكتور شريف خاطر حول أسلوب التعليم الذي تنتهجه الجامعة، «إلى أنه نحن الجامعة الوحيدة على مستوى الدولة المصرية التي حصلت على الاعتماد الأكاديمي من هيئة ضمان الجودة والاعتماد، وهذا الأمر دليل على أن الجامعة تقدم تعليما جيدا ومتميزا يتسق مع خطة الدولة المصرية، ولدينا 18 كلية في الجامعة منها 10 كليات حصلت على الاعتماد الأكاديمي، و90% من لوائح الكليات تعتمد على نظام الساعات المعتمدة، وبالتالي، فإننا نقدم للطالب تعليما يساعد الخريج على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا».