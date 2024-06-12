جامعة المنصورة تتقدم 100 مركز دولي بتصنيف التايمز البريطاني في التأثير

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، تقدم الجامعة 100 مركز دولي في تصنيف التايمز البريطاني في التأثير «Times Higher Education Impact» لعام 2024.

جامعة المنصورة تحصد المركز الأول في تصنيف تايمز

وأكد خاطر أن جامعة المنصورة أصبحت في الفئة من 201 إلى 300 مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا أن التميز والتقدم الكبير التي حصدته جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية جاء بعد أن تمكنت من تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، التي من ضمنها:

- المشاركة في جميع أهداف التنمية المستدامة والبالغ عددها 17 هدفا SDGs.

أهداف جامعة المنصورة في التدريبات الدولية

وأشار إلى أن الجامعة كانت تهدف إلى ترتيب دولي مرموق في جميع الأهداف علي النحو التالي :

•المرتبة 70 عالميا في تحقيق الهدف التاسع .

•المرتبة 201-300 عالميا في تحقيق الهدف الثاني والهدف السابع والهدف العاشر والهدف الرابع عشر والهدف الخامس عشر.

•المرتبة 301-400 عالميا في تحقيق الهدف الثالث والهدف الحادي عشر والهدف السادس عشر.

•المرتبة 401-600 عالميا في تحقيق الهدف السادس والهدف الثامن والهدف الثاني عشر والهدف الثالث عشر والهدف السابع عشر.

•المرتبة 601-800 في تحقيق الهدف الرابع والخامس والهدف الأول.

وأضاف أن تحقيق أهداف التنمية المُستدامة تعُد أحد الأنشطة المهمة للجامعات المصرية أسوة بالجامعات العالمية، وقدم التهنئة والشكر لكل أعضاء التدريس والعاملين والمسئولين في جامعة المنصورة عن التقدم والتميز الكبير.