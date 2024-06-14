دعاء لأمي المتوفية في يوم التروية.. «اللهم اغفر لها وارحمها»

دعاء لأمي المتوفية في يوم التروية من الأعمال المستحبة في اليوم الثامن من ذي الحجة، إذ يعد الدعاء من أفضل الطاعات التي يقوم بها المسلم في هذه الأيام المباركة، وخاصة تذكر الميت والدعاء له وبالتحديد الأم، لذا نقدم لكم بعض الأدعية المستحبة للأم المتوفية.

دعاء لأمي المتوفية في يوم التروية

وحول دعاء لأمي المتوفية في يوم التروية، قد نشرت دار الإفتاء صيغة للدعاء للمتوفي وهي «اللهم أغفر له وثبته عند السؤال، اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، أو أيّ دعاء آخر يحفظه المسلم».

ويمكن دعاء لأمي المتوفية في يوم التروية بالصيغ الآتية على سبيل المثال «اللهم في يوم التروية أسألك من واسع فضلك، ومن نور وجهك الكريم، اللهم أن لا تصرف هذا اليوم المُبارك إلّا وقد أكرمت أمّي في مثواها بأرفع الدّرجات، وأطيب الهدايا والبَركات يا رب».

«اللهم في يوم التروية، أحمدك وأستعين بكَ وأستهديك فكن عَونًا لي على هذا الحُزن الكبير، اللهم أستودعك أمّي الغالية، اللهم قد صارت إليك فكن لها ومعها، اجعلها في جنّاتك خالدة مُخلدة».

«اللهم في يوم التروية المُبارك، أستعيذ بكَ من كلّ ذنب، وأسألك أن تُبارك لأمي في مثواها، اللهم اجعله روضةً من رياض الجنّة، بارك لها فيه مدّ نظرها، واجعلها في رحماتك حتّى يوم القيامة».

«اللهم اجعل لأمّي أرفع الدّرجات، اللهم ارحم ضعفها وقلّة حيلتها، وضاعف لها في الحسنات، تجاوز عنها كلّ ذنب، نقّها من الذّنوب والخطايا كما يُنقّى الثّوب الأبيض من الدّنس يا رب».

دعاء لأمي المتوفية في يوم التروية «مفصل»

ولدعاء لأمي المتوفية في يوم التروية المفصل، «اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم في هذا اليوم المُبارك، اغفر لأمّي الغالية وارحمها واعف عنها، اللهم أكرم نزلها ووسّع مُدخلها، واغسلها بماء وثلج وبَرَد، ونَقِّهِا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من دارها، وأهلاً خيراً من أهلها، وزوجاً خيراً من زوجها، وقِهِا فتنة القبر وعذاب النار، اللهم إنّا ندعوك في ليلة القدر، ونسألك أن تغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفَّهُ على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، اللهم في هذا اليوم المبارك، وهذه الليلة العظيمة إنا نسألك أن ترحم نفسًا باتت تحت التراب، اللهم أنت ربها وأنت خلقتها، وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء له فاغفر له ذنبه».

«اللهم ارحم أمي في يوم التروية، واسقها من يد سيّدنا محمّد شربةً هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدًا، اللهم اجعلها في جنّاتك خالدة، في صحبة الأنبياء والمُرسلين، وأمّهات المُسلمين، وحسن أولئك رفيقًا».