محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية للقطاعات الحيوية لاستقبال عيد الأضحى

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى تواجد كامل للقوة البشرية والعاملين بأجهزة المرافق والعمل الميداني لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل السريع مع أي أحداث طارئة.

إلغاء الإجازات لجميع المفتشين والمشرفين التموينين

ففي قطاع التموين، تقرر إلغاء الإجازات لجميع المفتشين والمشرفين التموينين بمحافظة الجيزة، وتنفيذ خطة لفرض الرقابة على الأسواق من خلال تشكيل لجان للمرور على المخابز، والتأكد من إنتاجها لخبز مطابق للمواصفات وتمشيط الأسواق، والتأكد من بيع المحال لسلع صالحة للاستهلاك وصرف البدالين التموينين للمقرارات المستحقة للمواطنين بالمواعيد المحددة وتداول مستودعات الأنابيب ومحطات تموين السيارات للإسطوانات والغاز والبنزين بالسعر الرسمي دون مغالاة وفحص الشكاوى، وإزالة أسبابها من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمختلف إدارات التموين بالمحافظة.

تواجد الأطقم الطبية والتمريض طوال أيام العيد

وفي قطاع الصحة، وجه محافظ الجيزة مديرية الشئون الصحية بضرورة تواجد الأطقم الطبية والتمريض طوال أيام العيد بالمستشفيات والوحدات الصحية؛ لمواجهة أي أحداث طارئة وتقديم الرعاية اللازمة للمرضي.

وشهد قطاع الطب البيطري بمحافظة الجيزة إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، بالإضافة إلي تعزيز المجازر بقوة من، خلال الأطباء المتخصصين بالكشف عن اللحوم لضمان جودتها، بالإضافة إلى تزويد المجازر بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة.

متابعة أعمال شركات الجمع السكني

وفيما يخص قطاع النظافة، قد قرر المحافظ إلغاء الاجازات للعمال والسائقين والمشرفين في قطاعات النظافة والحدائق والجراجات والورش والمحطات الوسيطة بالوراق والمريوطية وكرداسة وأوسيم ومجمع القمامة العمومي بشبرامنت ومناولة كرداسة ومناولة البراجيل، وذلك لعدم تأثر مجهودات رفع المخلفات مع تحفيزهم ماديا لتفانيهم في العمل، بالإضافة إلى متابعة أعمال شركات الجمع السكنى والنظافة للتأكد من قيامها بالأعمال على أكمل وجه دون تأثر، لافتا إلى أنه تم تكليف هيئة النظافة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المجازر المخصصة للذبح و تخصيص حمله مركزية بسعة 20 معدة نظافة لسرعه التعامل مع حالات الطوارئ.

وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أكد «راشد» أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، قد شكلت غرف طوارئ لمتابعة سير العمل بالمحطات وشبكات المياه والصرف الصحي لمتابعة الضغوط وتوفير الكميات اللازمة من مياه الشرب للمواطنين، بالإضافة إلى القيام بأعمال التطهير لمطابق الصرف الصحي ومحطات الرفع والمعالجة لمواجهة أي مشاكل تنتج عن زيادة استهلاك للمياه.