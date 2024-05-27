فوائد صحية مذهلة لبذور قرع العسل.. «مترميهاش»

بذور اليقطين أو قرع العسل التي يمكن تناولها كنوع من التسلية، تحمل للجسم العديد من الفوائد نظرا لتركيبتها الغذائية التي تساهم في الحفاظ على صحة الإنسان وحمايته من الأمراض برغم صغر حجمها وهشاشة قشرتها.

فوائد بذور القرع

توفر بذور قرع العسل 18% من احتياجات الجسم اليومية للزنك، وهو معدن ضروري للمناعة وشفاء الجروح وصحة الجلد بشكل عام، كما تضمن له 13% من احتياجاته إلى الحديد اللازم لإنتاج خلايا الدم الحمراء وتغذية الخلايا المناعية، وفقا لموقع «today» الذي أوضح أن تناول بضع حبات من تلك البذور المقرمشة بعد عملية التحميص يوفر للجسم 8 جرامات من البروتين النباتي، إضافةً إلى كمية كبيرة من الماغنيسيوم الضروري لتنظيم هرمون التوتر المعروف باسم «الكورتيزول»، ما يساعد في الشعور بالاسترخاء والراحة، إلى جانب دوره في الحفاظ على صحة القلب ووظائف المخ.

علاج منزلي فعال

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم، يصبح تناول بذور اليقطين أمرا علاجيا مفيدا لصحتهم، إذ تحتوي على مركبات «الستيرول» التي تعمل على تخفيض مستويات الكوليسترول، بحسب الدكتور أحمد عبدالمنعم خبير التغذية العلاجية الذي أوضح أن بذور القرع تحتوي على نسبة مرتفعة من السعرات الحرارية التي يتخلص منها الجسم بسهولة كما تساهم في تعزيز الشعور بالشبع لفترات طويلة، وهو ما يجعلها خيارا فعالا لمن يتبعون حمية غذائية تساعدهم في التخلص من الوزن الزائد.

وخلال حديثه لـ«الوطن» أضاف «عبدالمنعم» أن بذور القرع تحتوي على فيتامين «E» ومضادات الأكسدة التي تحمي أنسجة الجسم من التلف وتقيها من خطر الإصابة بالسرطان إلى جانب تحسين عملية الهضم وتنظيم مستويات الهرمونات في الجسم.