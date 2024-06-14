«القليوبية للكرة الطائرة» تكرم الفرق الفائزة في ختام الموسم الرياضي

نظمت منطقة القليوبية للكرة الطائرة، احتفالية لختام أنشطة الموسم الرياضي، وذلك لتكريم الفرق واللاعبين الذين حققوا إنجازات متميزة خلال الموسم الرياضي تحت رعاية المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، والدكتور هاني محمد زكريا، رئيس منطقة القليوبية للكرة الطائرة.

تكريم الفرق الفائزة

وشهدت الاحتفالية حضور عدد كبير من المسؤولين الرياضيين واللاعبين والجماهير، إذ جرى تكريم الفرق الفائزة في مختلف البطولات وتوزيع الجوائز والميداليات على اللاعبين المتميزين.

وجرى تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقات منطقة القليوبية للكرة الطائرة، إذ شهد الحفل حضورًا كبيرًا من المهتمين برياضة الكرة الطائرة وأسر اللاعبين واللاعبات، مما أضاف أجواءً من الفرح والاحتفال بالنجاحات التي حققتها المنطقة في هذا الموسم.

تطوير رياضة الكرة الطائرة

من جهته، أعرب الدكتور هاني محمد زكريا رئيس منطقة القليوبية للكرة الطائرة، عن سعادته بالنجاحات التي حققتها الفرق المشاركة، مشيرًا إلى أنّ هذه الاحتفالية تأتي تتويجًا للجهود المستمرة التي تبذلها منطقة القليوبية لتطوير رياضة الكرة الطائرة في مصر.

وأشاد الدكتور هاني محمد زكريا، بجهود القائمين على تنظيم هذه الاحتفالية، قائلا إن هذا التكريم يعد دافعًا قويًا لمواصلة العمل الجاد والاهتمام بالمواهب الرياضية الشابة، وتم توزيع الدروع والشهادات على المكرمين، وسط أجواء من البهجة والفرح، متمنين مزيدًا من التقدم والنجاح لرياضة الكرة الطائرة في محافظة القليوبية وفي مصر بصفة عامة.

وتضمنت الاحتفالية عروضًا رياضية وفنية، أضفت أجواءً من البهجة والسرور على الحضور، مما جعل هذه الفعالية ختامًا مثاليًا لموسم رياضي حافل بالإنجازات والتحديات.