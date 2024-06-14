عشبة طبيعية تساعدك على إنقاص الوزن بسهولة.. تناول كوبا على معدة فارغة

يرغب كثيرون في إنقاص الوزن بطرق طبيعية، وقد يلجأ البعض إلى تناول الأعشاب، لا سيما الزنجيبيل، لما لها من فوائد عديدة، قد تغنيهم عن الحاجة إلى إجراء عمليات جراحية، من خلال الاعتماد عليها بشكل أساسي لخسارة الوزن، عبر تناول كوب منها صباحًا على معدة فارغة، وفقًا لما أشار إليه موقع «Boldsky».

فوائد شرب الزنجبيل على معدة فارغة

يوفر شرب كوب واحد من الزنجبيل على معدة فارغة في الصباح، فوائد صحية عديدة، إذ يعمل على تعزيز صحة المعدة وتقليل فرص الشعور بالغثيان، بالإضافة إلى علاج تقليل اضطراب المعدة، إلى جانب مساهمته في تحسين عملية الهضم وتدفق اللعاب، كما أنه يخفف الغثيان والقيء لدى بعض النساء الحوامل.

ويساعد الزنجبيل على تقليل الشعور بالدوار، بالإضافة إلى فعاليته قي تقليل فرص التهاب المفاصل، إلى جانب تسكين بعض الآم الأخرى، ويمكن تناولها على النحو التالي:

تقليل التهاب المفصل الروماتويدي.

تسكين آلام العضلات والمفاصل.

تقليل الشعور بالصداع.

قلة ظهور التورم في مختلف أنحاء الجسم.

انخفاض نسبة السكر في الدم.

خفض الكوليسترول.

أضرار الإفراط في تناول الزنجبيل

توجد بعض الآثار الجانبية في حالة الإفراط في تناول الزنجبيل، في حالة شرب كمية كبيرة منه أي أكثر من 5 جرامات يوميًا، الأمر الذي يزيد من فرص الإصابة ببعض المخاطر، أبرزها:

طفح جلدي.

غازات.

حرقة في المعدة.

معدة مضطربة.

تهيج الفم.

وقالت الدكتورة إيمان محمد، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، إن فوائد الزنجبيل عند تناوله على مدار شهر متواصل، يساعد على تقليل تورم المفاصل، كما يساعد على عملية الهضم، ويصنف الزنجبيل على كونه مضاد للالتهاب، ويقضي على الغثيان حال تناوله يوميًا.