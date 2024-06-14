الخامس على الثانوية العامة 2023: حل أسئلة كثيرة قبل الامتحانات مهم جدا

استضاف برنامج «مصر تستطيع»، تقديم الإعلامي أحمد فايق، على قناة «DMC»، عددًا من أوائل الثانوية العامة خلال آخر دفعتين.

وقدم الطالب زياد محمد سعد، الحاصل على المركز الخامس بشعبة علمي رياضيات 2023 نصيحة لطلاب الثانوية العامة، قبل موعد الامتحانات، قائلًا: «لما كنت في أول السنة، كنت بحاول أشوف الدرس الجديد اللي أخدته واحاول أفهمه، وبعد كده بحل أسئلة عليه، لكن مع اقتراب الامتحانات، الأهم إنك تحل كتير، لأنك داخل الامتحان عايز درجات».

وأضاف: «في الإمتحان محتاج سرعة حل الأسئلة، وعشان يكون عندك سرعة حل، لازم تكون متعود على الحل، لأنك ممكن تكون عارف المعلومة لكن مش عارف تحل، أو أيدك تقيلة».