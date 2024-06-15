ذكر في يوم عرفة سنة عن النبي احرص عليه.. «كنز ثمين لا تضيعه»

مكانة خاصة يحتلها يوم عرفة في قلوب المسلمين، فهو فرصة كبيرة وعظيمة يريد أن يغتنمها المسلم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، عن طريق اتباع العبادات المختلفة من الصوم والصلاة والدعاء والصدقة وغيرها، رغبة منه في استجابة الدعاء وغفران الذنوب.

ذكر حرص عليه النبي صل الله عليه وسلم

ويرغب المسلم في التضرع إلى الله بمختلف الأدعية المستحبة في ذلك اليوم، وعلى الرغم من أنه لا يوجد دعاء محدد في يوم عرفة، كل يدعو بما يريد، إلا أن هناك ذكرا حرص عليه النبي -صل الله عليه وسلم-، آلا وهو ذكر الله عز وجل، وفق ما أوضحه مصطفى حسني، عبر فيديو على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتابع «حسني» خلال حديثه، أنه روي عن النبي أنه قال: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»، موضحًا أن ذكر الله عز وجل في هذا اليوم هو الأفضل بين الأدعية، مشيرًا إلى أن كل الأدعية مستحبة لا فرق بينها سوى ذكر الله.

أدعية يوم عرفة

وتختلف الأدعية في يوم وقفة عرفات، «اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، وفي لساني نورًا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللهم رب الحمد لك الحمد كما نقول وخيرًا مما نقول، لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي وإليك تُراثي»، «اللهم إني أعوذ بك من تحوّل عافيتك، وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أهدني بالهدى، واغفر لي في الآخرة والأولى يا خير مقصود، وأسنى منزل به، وأكرم مسئول ما لديه أعطني العشية أفضل ما أعطيت أحدًا من خلقك، وحجاج بيتك يا أرحم الراحمين».